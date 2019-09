Guatemala: Turista británica murió de golpe en la cabeza

Horas antes, el médico Miguel Ángel Samayoa, el encargado de la necropsia, dijo a The Associated Press que “en los hallazgos preliminarmente no tiene heridas de bala ni punzocortantes. Tiene golpes en el cuerpo”.

Samayoa y el instituto no precisaron las causas de los golpes.

Shaw, de Witney, Inglaterra, fue vista con vida por última vez antes del amanecer del jueves en la localidad de San Juan La Laguna, a orillas del lago Atitlán. La policía anunció el lunes haber encontrado el cadáver sin ropa y en estado de descomposición entre la maleza próxima a un mirador de montaña.

El Fideicomiso Lucie Blackman, que asiste a la familia de Shaw, solicitó a la gente en un comunicado no hacer conjeturas sobre la muerte de la joven y señaló que pudo haberse tratado de un “accidente trágico” y no de un homicidio.

Shaw estuvo ayunando durante días antes de su desaparición y “deshaciéndose de sus pertenencias, ropa incluida”.

“Ella amaba la naturaleza y adoraba los amaneceres, así que parece bastante imaginable que haya subido a la montaña para la salida del sol, tirando la ropa mientras subía, y quizá debido a su falta de ingesta de alimento y agua sufrió un desmayo o una caída, lo que le causó las lesiones en el cuerpo”, afirmó el fideicomiso en un comunicado, en el que advierte que no se conocen todos los hechos y nada puede descartarse.

La embajada británica confirmó que Tarquin Shaw, padre de la mujer, identificó el martes el cadáver en Guatemala, y dijo que asistía a la familia y colaboraba con las autoridades locales.