americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Guatemala tiene buena relación con EEUU pero defiende derecho internacional, dice presidente Arévalo

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente Bernardo Arévalo dijo el jueves que tras el ataque estadounidense a Venezuela y la captura del expresidente Nicolás Maduro, Guatemala —que también ha sufrido las consecuencias de una intervención norteamericana— procura mantener una buena relación con Washington.

El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo concede una entrevista en su oficina en el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala, el jueves 15 de enero de 2026. (AP Foto/Moisés Castillo)
El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo concede una entrevista en su oficina en el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala, el jueves 15 de enero de 2026. (AP Foto/Moisés Castillo) AP

“El mundo en general está experimentando una fase de desorden, desorden en el sentido de que las normas del viejo orden se están rompiendo”, dijo Arévalo en una entrevista con The Associated Press. “El problema es cómo recuperar ese sentido de orden para que el mundo vuelva a funcionar”, agregó.

Arévalo no es ajeno a las intervenciones estadounidenses en el continente americano: su padre, el expresidente Juan José Arévalo Bermejo, fue uno de los mandatarios de la llamada “primavera democrática” de Guatemala —entre 1945 y 1954— que culminó con una incursión estadounidense que dio pie a una guerra civil que duró 36 años y dejó más de 250.000 muertos y desaparecidos.

Por ello, dijo Arévalo, es necesario que toda acción en el sistema internacional “se lleve a cabo en el marco de las normas del derecho internacional”.

Agregó que si esto no se cumple, se torna “un sistema peligroso para todo el mundo, salvo para los países que creen tener el poder de dominación suficiente... La historia está llena de lecciones".

El padre de Arévalo —considerado el primer presidente electo en comicios libres y democráticos en Guatemala—, asumió el mando luego de una revolución impulsada por un movimiento cívico-militar en 1944.

En un década de gobiernos progresistas Guatemala adoptó el seguro social, el código de trabajo, el salario mínimo y el derecho a huelga y dotó de autonomía a la única universidad pública. También impulsó una reforma agraria que dio pie a la intervención cuando los estadounidenses vieron amenazados sus intereses económicos, especialmente en el área del noreste donde se centraba la United Fruit Company, una empresa bananera con muchas tierras en el país.

Al igual que el de su vecino México, el gobierno Arévalo coopera con Estados Unidos en intereses comunes, como el combate al narcotráfico, al tiempo que intenta preservar su soberanía en un momento en que la administración de Donald Trump amenaza con más intervenciones.

“Actualmente tenemos un nivel de relaciones tan sólido y estratégico que ni siquiera consideramos ese escenario”, afirmó.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

Destacados del día

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter