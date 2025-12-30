Guatemala extiende por 15 días más estado de prevención en dos municipios para prevenir violencia

Compartir en:









De acuerdo con el decreto que establece la medida, el objetivo es prevenir acciones que generen perturbación grave de la paz y actividades contra la seguridad del Estado.

“Con base en la actualización de informes de seguridad emitidos por las entidades competentes, existen condiciones de riesgo, derivadas de actividades que grupos de gente armada que se han atacado entre sí, a la población vecina y a las fuerzas de seguridad del Estado", indica el decreto.

Acotó que por ello es necesario la extensión del estado de prevención "con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de la población en dicho territorio”.

Fue el primer estado de prevención declarado desde el inicio del gobierno de Arévalo en 2024, el cual tuvo inicialmente una duración de 15 días y se aplicó en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

Respecto a los ataques armados recientes, el presidente Arévalo aseguró que se trata de “grupos que tienen acceso a armamento de alto poder, hay una fotografía donde se puede ver la presencia de un RPG7 un misil anti blindados que es armamento sofisticado y no es usado para cometer robos en la esquina”.

Señaló que las estructuras del crimen que pretenden hacerse del control de lugar estarían vinculadas a extorsiones y narcotráfico y que ponen en riesgo a las comunidades.

El estado de prevención limita, entre otras cosas, el derecho de reuniones al aire libre, manifestaciones públicas, espectáculos. Permite disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública sin autorización. FUENTE: AP