Guatemala: Autobús cae a barranco y causa 15 muertes; decretan duelo nacional

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El gobierno de Guatemala decretó tres días de luto nacional después de que autobús de transporte colectivo cayó a un barranco de 100 metros, causando la muerte de 15 pasajeros.

El incidente ocurrió la noche del viernes a la altura del kilómetro 174 de la Ruta Interamericana cuando el autobús que se conducía por el sector conocido como “Cumbre de Alaska”, en la jurisdicción de Totonicapán, perdió el control y cayó en una hondonada, cuando regresaban desde la ciudad capital hacia Totonicapán.

Fue necesario un operativo de más de dos horas para rescatar a los heridos y retirar los cuerpos de las personas fallecidas.

Al hospital departamental de Totonicapán fueron trasladados un total de 21 víctimas, 15 de ellos permanecen en observación, tres de ellos fueron trasladados hacia el Hospital Regional de Occidente y otros fueron dados de alta.

Según el doctor Iván Alegría, se mantiene una alerta constante para garantizar una atención a los pacientes que fueron referidos al Hospital Regional de Occidente.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) llevó a cabo los procedimientos técnicos-científicos para la identificación de ocho de los fallecidos que comprenden edades desde los 50 hasta los 5 años; otras siete personas todavía no han sido identificadas.

Las acciones que se llevan a cabo el lugar contemplaron también el rescate de la unidad accidentada, por lo que la circulación vehicular en el sector fue suspendida por un período de tiempo.

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo mostró su pesar mediante una publicación en línea.

“Lamento profundamente la tragedia ocurrida en la Carretera Interamericana. Desde el Gobierno de Guatemala hemos estado coordinando todas las acciones de asistencia necesaria para las personas afectadas, al mismo tiempo que acompañamos a quienes han perdido a familiares y seres queridos”.

Mediante este comunicado el presidente también decretó tres días de luto nacional por las víctimas del accidente.

De enero a octubre de este 2025, el Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito registró a 446 vehículos de transporte colectivo que se han visto involucrados en diferentes accidentes de tránsito, dejando 111 fallecidos y 623 lesionados.

FUENTE: AP

