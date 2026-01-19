americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Guardias fronterizos matan a 4 afganos que cruzaron armados a Tayikistán, según autoridades

KABUL, Afganistán (AP) — Cuatro hombres armados que cruzaron desde Afganistán hacia el vecino Tayikistán fueron abatidos en un enfrentamiento con guardias fronterizos durante la noche, informó el lunes el Comité de Seguridad Nacional de Tayikistán. Fue el segundo incidente violento desde noviembre a lo largo de la frontera entre ambos países.

Los guardias fronterizos tayikos avistaron a los hombres armados cerca de una aldea próxima a la frontera con la provincia de Badajshán en Afganistán, indicó el comité en un comunicado. Añadió que los cuatro hombres se negaron a rendirse y ofrecieron resistencia armada, siendo abatidos en el enfrentamiento subsiguiente.

El comité describió a los hombres como "miembros de una organización terrorista", pero no ofreció detalles.

Zabihullah Mujahid, portavoz del gobierno afgano, dijo que los hombres armados eran contrabandistas.

"Se están llevando a cabo investigaciones para determinar quiénes eran y qué estaban contrabandeando, pero son contrabandistas", afirmó Mujahid a The Associated Press.

Señaló que a lo largo de este tramo de la frontera de Afganistán, "siempre ha habido problemas causados por contrabandistas, y el Emirato Islámico ya ha tomado medidas para prevenirlos, y estamos tratando de investigar quiénes son", dijo, utilizando la forma preferida por el gobierno talibán para referirse al país.

El incidente ocurre semanas después de un ataque transfronterizo reportado desde Afganistán hacia Tayikistán que mató a tres trabajadores chinos e hirió a un cuarto. Tayikistán dijo que el ataque a finales de noviembre fue llevado a cabo desde dentro de Afganistán con un dron equipado con granadas y armas de fuego.

Hafiz Zia Ahmad Takal, portavoz adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores afgano, dijo en noviembre que el ataque parecía haber sido causado por "elementos que intentan crear caos, inestabilidad y desconfianza entre los países de la región". Prometió la "plena cooperación del gobierno afgano con el gobierno de Tayikistán".

Tayikistán y Afganistán tienen un historial de relaciones tensas, particularmente después de la toma de poder de los talibanes en Afganistán en 2021, cuando Tayikistán cortó lazos con su vecino del sur. Desde entonces, ha habido señales de un deshielo gradual en las relaciones, incluyendo la reapertura de mercados en la zona fronteriza en 2023 y una delegación tayika visitando Kabul en noviembre.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Destacados del día

Los vi caer a todos: Militar cubano que vivió la operación en Venezuela describe cómo recogió los cuerpos de sus compañeros

"Los vi caer a todos": Militar cubano que vivió la operación en Venezuela describe cómo recogió los cuerpos de sus compañeros

Régimen cubano activa el Estado de Guerra

Régimen cubano activa el "Estado de Guerra"

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter