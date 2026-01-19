Guardias fronterizos matan a 4 afganos que cruzaron armados a Tayikistán, según autoridades

Los guardias fronterizos tayikos avistaron a los hombres armados cerca de una aldea próxima a la frontera con la provincia de Badajshán en Afganistán, indicó el comité en un comunicado. Añadió que los cuatro hombres se negaron a rendirse y ofrecieron resistencia armada, siendo abatidos en el enfrentamiento subsiguiente.

El comité describió a los hombres como "miembros de una organización terrorista", pero no ofreció detalles.

"Se están llevando a cabo investigaciones para determinar quiénes eran y qué estaban contrabandeando, pero son contrabandistas", afirmó Mujahid a The Associated Press.

Señaló que a lo largo de este tramo de la frontera de Afganistán, "siempre ha habido problemas causados por contrabandistas, y el Emirato Islámico ya ha tomado medidas para prevenirlos, y estamos tratando de investigar quiénes son", dijo, utilizando la forma preferida por el gobierno talibán para referirse al país.

El incidente ocurre semanas después de un ataque transfronterizo reportado desde Afganistán hacia Tayikistán que mató a tres trabajadores chinos e hirió a un cuarto. Tayikistán dijo que el ataque a finales de noviembre fue llevado a cabo desde dentro de Afganistán con un dron equipado con granadas y armas de fuego.

Hafiz Zia Ahmad Takal, portavoz adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores afgano, dijo en noviembre que el ataque parecía haber sido causado por "elementos que intentan crear caos, inestabilidad y desconfianza entre los países de la región". Prometió la "plena cooperación del gobierno afgano con el gobierno de Tayikistán".

Tayikistán y Afganistán tienen un historial de relaciones tensas, particularmente después de la toma de poder de los talibanes en Afganistán en 2021, cuando Tayikistán cortó lazos con su vecino del sur. Desde entonces, ha habido señales de un deshielo gradual en las relaciones, incluyendo la reapertura de mercados en la zona fronteriza en 2023 y una delegación tayika visitando Kabul en noviembre.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP