Guardia en obra de Juegos Olímpicos de Invierno muere por temperaturas gélidas

MILÁN (AP) — Un guardia en un sitio de construcción en el resort de montaña de Cortina d'Ampezzo, cerca de la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, murió durante un turno nocturno gélido, confirmaron el sábado las autoridades.

ARCHIVO - Foto del 20 de noviembre del 2026, gente se toma fotos frente a los anillos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de los Juegos Olímpicos de Invierno en Cortina DAmpezzo, Italia. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 20 de noviembre del 2026, gente se toma fotos frente a los anillos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de los Juegos Olímpicos de Invierno en Cortina D'Ampezzo, Italia. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) AP

El Ministro de Infraestructura de Italia, Matteo Salvini, pidió una investigación completa sobre las circunstancias de la muerte del trabajador de 55 años.

Los medios italianos informaron que la muerte ocurrió el jueves mientras el trabajador estaba de servicio en un sitio de construcción cerca de la pista de hielo de Cortina. Esa noche, las temperaturas descendieron a -12 grados Celsius.

Los organizadores de Milán Cortina dijeron que el trabajador murió de un ataque al corazón.

“La información que tenemos es que fue una muerte por causa natural, fue un ataque al corazón. Y estamos investigando”, le dijo Andrea Varnier, CEO de la Fondazione Milano Cortina 2026, a los periodistas en un evento de prueba en el nuevo estadio de hockey en Milán.

“Todos los documentos que tenemos estaban en orden. Y estamos esperando la investigación para entender cuál fue la causa específica. Por el momento, la información que tenemos de los servicios de emergencia es que fue una muerte causada por causas naturales... mientras estaba en el lugar”, expresó Varnier.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina están programados para realizarse del 6 al 22 de febrero.

El sitio de construcción no era uno supervisado por Simico, la empresa gubernamental responsable de la infraestructura olímpica, dijo la compañía en un comunicado expresando sus condolencias.

Los funcionarios de la ciudad de Cortina dijeron que estaban "profundamente consternados y preocupados por la muerte".

Cortina será sede de curling, deslizamiento y esquí alpino femenino.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

