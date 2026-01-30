Guardia Costera lanza búsqueda por bote pesquero desaparecido frente a Massachusetts

Compartir en:









La búsqueda comenzó después de que la Guardia Costera informara que recibió una llamada de emergencia del barco pesquero Lily Jean de 72 pies temprano el viernes, ubicado a unos 40 kilómetros (unas 25 millas) de Cape Ann. No está claro cuántas personas había en el barco.

La Guardia Costera manifestó que intentó sin éxito contactar a la embarcación y luego lanzó una búsqueda que incluyó un helicóptero MH-60 Jayhawk, un bote pequeño y el Guardacostas Cutter Thunder Bay.

Encontraron un campo de escombros y recuperaron a una persona del agua, inconsciente. También encontraron una balsa salvavidas vacía.

