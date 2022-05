Ex fiscal cubana agredida por Humberto López será trasladada a la base naval de Guantánamo

A la espera de confirmación, en este mismo caso estarían dos manifestantes del 11J que también salieron de Cuba por el mar y fueron interceptados por la Guardia COstera de Estados Unidos.

A fines de abril pasado, Torres Cruz fue excarcelada después de permanecer casi diez meses en prisión por enfrentar al vocero del régimen Humberto López en mayo del año pasado.

Según dijo entonces, habría sido exonerada de cargos penales.

"Me pusieron una multa de 3.000 presos, que ya pagué, soy libre de todo cargo penal, no tengo que ir a juicio, la zozobra ya se terminó; todavía no soy libre, porque seguimos viviendo en dictadura, pero de los cargos que se me imputaban ya soy libre", dijo Torres en una directa en su perfil de Facebook.

El régimen cubano ha apostado a expulsar de Cuba o a presionar para que emigren a decenas de activistas, periodistas independientes y opositores cubanos después que propiciara una nueva oleada migratoria.

Fuente: Mario J. Pentón