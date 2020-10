Encuentran muerto a joven desaparecido desde el domingo en Guanabo

El joven fue hallado al parecer cerca del lugar donde fue visto por última vez, dijo Yasel Romero, en su perfil de la red social de Facebook.

“Saludos amigos. Mi hemano Dariel Fonseca acaba de aparecer muerto cerca del lugar de los hechos. Gracias a todos los que ayudaron a encontrarlo y a todos ustedes por ayudar a que se divulgara la noticia”, escribió el familiar de la víctima.

Según la información hecha pública, Fonseca Piñeiro, que tenía 21 años y era residente de Bejucal, provincia Mayabeque, había salido el domingo desde su municipio hacia la playa El Mégano, al este de la capital, con un grupo de amigos a quienes, ya el lugar, les dejó su identificación y teléfono celular para ir “a dar una vuelta”.

Desde entonces nadie más lo vio o supo de él, y la búsqueda, entre la policía y familiares y amigos, tardó hasta este viernes 16 de octubre.

Este jueves, 15 de octubre, el hermano de la víctima incluso se quejó del papel de las autoridades. “Cómo es posible que a 96 horas de la desaparición no se había ordenado una circulación de mi hermano en La Habana y provincias vecinas”.

Tras varios días sin noticias, este viernes familiares de Fonseca Piñeiro solicitaron a la PNR un mayor esfuerzo para dar con el paradero de del joven. “La investigación se ha vuelto monótona y carente de resultados que demuestren un avance notable”, escribió Yasel Romero 10 horas antes de que encontraran el cuerpo de su hermano.

Romero había reclamado al gobierno la lentitud en el proceso de búsqueda: “mi familia está desesperada, mi madre no para de llorar, cada minuto cuenta. Sabemos que ustedes tienen el poder y los medios para buscar en cada cuarta de tierra de Cuba si fuese necesario. Lo más preocupante de todo esto es que hoy es mi hermano, pero mañana puede ser cualquier otro joven quien desaparezca. Por favor, no dejemos que nuestras calles se vuelvan inseguras. No asumamos esto como un simple ‘ausente a domicilio’”.