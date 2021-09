Grupos religiosos ayudan a migrantes en la frontera de EEUU

El centro de transición se estableció a principios de este año a pedido de la Casa Blanca en respuesta a oleadas de migrantes anteriores, dijo Villareal. Proporciona a las familias un lugar para ducharse, comer y comunicarse con patrocinadores que podrían pagar sus boletos de avión o autobús y permanecer con ellos mientras su proceso migratorio avanza.

Se espera que la mayoría de los migrantes haitianos soliciten asilo o algún otro estatus legal a los jueces de inmigración, pero las solicitudes podrían ser denegadas y conducir a una eventual deportación.

Villareal dice que los migrantes relatan historias similares a la de sus padres, quienes emigraron de México en busca de una vida mejor, de no ser una carga para la sociedad.

“Estas personas solo están aquí buscando una oportunidad”, dijo.

__

Cedar Attanasio reportero de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative colaboró desde Santa Fe, Nuevo México.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe el apoyo de Lilly Endowment a través de The Conversation U.S. La AP es la única responsable de este contenido.