Grupo separatista afirma haber lanzado "operaciones armadas" en Irán en defensa de manifestantes

Miembros del Partido por la Libertad del Kurdistán, o PAK, han "jugado un papel en las protestas tanto a través del apoyo financiero como de operaciones armadas para defender a los manifestantes cuando es necesario", afirmó Jwansher Rafati, un representante del PAK, a The Associated Press el jueves.

Los medios iraníes han acusado previamente al grupo y a otras facciones kurdas de atacar a las fuerzas de seguridad.

Activistas iraníes señalan que más de 2.670 personas han sido asesinadas en la represión del gobierno contra una reciente ola de protestas a nivel nacional.

Un puñado de grupos disidentes o separatistas kurdos iraníes, algunos con alas armadas, han encontrado durante mucho tiempo un refugio seguro en la región kurda semiautónoma del norte de Irak, donde su presencia ha sido un punto de fricción entre el gobierno central en Bagdad y Teherán.

Irán ha lanzado ocasionalmente ataques contra los sitios de los grupos en Irak, pero no lo ha hecho desde el estallido de las recientes protestas.

El PAK es el primero de los grupos en revelar operaciones armadas desde que comenzaron las protestas y la represión.

"Cuando nos enteramos de que la Guardia Revolucionaria estaba disparando directamente a los manifestantes, nuestros combatientes en Ilam, Kermanshah y Firuzkuh respondieron con operaciones armadas e infligieron daños significativos a las fuerzas del régimen", dijo Rafati en una entrevista en Erbil, la capital de la región kurda semiautónoma del norte de Irak.

El PAK también ha reconocido una serie de ataques en línea y ha publicado videos de lo que llamó operaciones contra objetivos de la Guardia Revolucionaria, a veces acompañados de videos granulados que muestran disparos o explosiones y edificios en llamas. La AP no pudo confirmar el alcance de los daños o el impacto de los ataques.

Rafati dijo que los ataques fueron lanzados por miembros del ala militar del Ejército Nacional del Kurdistán del grupo con base dentro de Irán. El grupo no había enviado fuerzas desde Irak, pero anticipa que Irán podría atacar las bases del PAK en Irak en represalia por sus operaciones, agregó.

Indicó que el PAK ha estado brindando apoyo a decenas de iraníes que huyeron al área kurda en Irak desde que comenzó la represión de las protestas.

Situación política delicada

Las afirmaciones del PAK pueden poner a las autoridades iraquíes en una situación sensible con Teherán, que ejerce una influencia significativa en el país vecino, debido a la presencia continua del grupo en el norte de Irak.

En 2023, Irak alcanzó un acuerdo con Irán para desarmar a los grupos disidentes kurdos iraníes y trasladarlos de sus bases cerca de las áreas fronterizas con Irán a campamentos designados por Bagdad. Las bases fueron cerradas y el movimiento dentro de Irak fue restringido, pero los grupos han permanecido activos.

Durante la guerra entre Israel e Irán el año pasado, el PAK y otros grupos disidentes kurdos comenzaron a organizarse políticamente en caso de que las autoridades en Teherán perdieran su control sobre el poder, pero no lanzaron operaciones armadas.

Un portavoz del PAK dijo a la AP en ese momento que una movilización armada prematura podría poner en peligro a los grupos kurdos y la frágil seguridad de las áreas kurdas, tanto en Irak como al otro lado de la frontera en Irán.

Hace una década, las fuerzas del PAK recibieron entrenamiento del ejército de Estados Unidos cuando participaban en la lucha contra el grupo miliciano Estado Islámico luego que éste arrasara Irak y Siria, apoderándose de grandes extensiones de territorio.

Irónicamente, el PAK en ese momento se encontró aliado con milicias iraquíes chiíes respaldadas por Irán que también combatían contra el EI.

En ese momento, el PAK recibió financiamiento del gobierno regional kurdo de Irak, pero ahora afirma que la mayor parte de su financiamiento proviene de sus seguidores en Irán y la diáspora.

Irán acusa a grupos kurdos

Durante las recientes protestas, los medios estatales iraníes han referido repetidamente a los manifestantes como "terroristas" y han alegado que recibieron apoyo de Estados Unidos e Israel, sin ofrecer evidencia para respaldar la afirmación.

La televisión estatal iraní transmitió lo que parecía ser un video de vigilancia de un grupo de hombres vistiendo los pantalones holgados comunes entre los kurdos, disparando una pistola en la región kurda occidental de Irán. También ha publicado imágenes de armas incautadas en el área.

La agencia de noticias semioficial Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria de Irán, publicó que los grupos kurdos, incluido el PAK, "han jugado un papel activo en incitar estos movimientos al emitir declaraciones y mensajes coordinados". Aseveró que "los grupos con base en el norte de Irak han pasado de la etapa de guerra psicológica y operaciones mediáticas a la fase de campo".

La agencia de noticias semioficial Fars, también cercana a la Guardia Revolucionaria, reportó el 10 de enero que otro grupo, el Partido por una Vida Libre en Kurdistán, o PJAK, había matado a ocho miembros de la Guardia en Kermanshah y que un francotirador del PJAK mató a un policía en la provincia de Ilam. El PJAK no ha reconocido ninguna operación armada durante las protestas.

El periodista de The Associated Press Jon Gambrell contribuyó a este despacho desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Sewell reportó desde Beirut.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP