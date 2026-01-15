americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Grupo de gobernadores de Colombia se niega a aplicar la emergencia económica decretada por Petro

BOGOTÁ (AP) — Un grupo de gobernadores en Colombia se negó el jueves a aplicar en sus territorios el decreto de emergencia económica declarado por el presidente Gustavo Petro en diciembre que le permite establecer impuestos temporales sin el aval del Congreso.

ARCHIVO - El presidente colombiano Gustavo Petro habla durante la ceremonia de juramentación de los nuevos comandantes militares en la academia de cadetes del Ejército, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Esteban Vega, Archivo)
ARCHIVO - El presidente colombiano Gustavo Petro habla durante la ceremonia de juramentación de los nuevos comandantes militares en la academia de cadetes del Ejército, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Esteban Vega, Archivo) AP

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, indicó a la prensa que la decisión la tomaron 17 de los 32 gobernadores que tiene el país luego de una reunión de la Federación Nacional de Departamentos en la que concluyeron que estudiarán un instrumento jurídico para frenar lo dispuesto en el decreto.

La emergencia económica fue declarada por el presidente con el argumento de que buscaba evitar una “inminente crisis fiscal”, luego de que el Congreso hundiera una reforma tributaria que el gobierno necesitaba para la financiación del Estado en 2026.

El decreto aumentó los impuestos al patrimonio de los más adinerados y al sector financiero, así como a los licores y a los juegos de azar y por internet. El gobierno justificó que necesita más recursos para pagar subsidios eléctricos, cubrir pagos a aseguradoras de salud e invertir alrededor de 700 millones de dólares en infraestructura en contra de los drones que usan los grupos rebeldes.

El decreto ha generado resistencia tanto en los gobernadores como en los empresarios, que lo ven como una forma de eludir el control del Congreso a las finanzas públicas. La Corte Constitucional se encuentra revisando el decreto y en caso de no encontrarlo acorde a la ley lo dejaría sin efecto.

Toro aseguró que pretenden enviar un documento al tribunal para que “escuche a los gobernadores de los efectos negativos a las finanzas y a los derechos fundamentales que tiene la salud y la educación”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la negativa de los gobernadores a acatar la emergencia económica. “Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función, si ellos dicen que no se acate la ley están usurpando las funciones de la Corte", dijo en un video en la red social X.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

Destacados del día

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter