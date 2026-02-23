Grupo de exalumnas acusa a Football Australia de intentar silenciar a exjugadoras

La australiana Sam Kerr, del Chelsea, celebra después de marcar el primer gol de su equipo, durante el juego de la Copa FA femenina contra Manchester United, el domingo 22 de febrero de 2026. (Ben Whitley/PA via AP) AP

Con la Copa Asiática Femenina, organizada por Australia, a punto de comenzar este fin de semana, Football Australia enfrenta preguntas por la introducción de una plataforma llamada “Matildas FC”, que ofrece a las exjugadoras entradas gratuitas.

Las exjugadoras habían recibido anteriormente entradas gratuitas para partidos internacionales sin necesidad de inscribirse en ninguna plataforma.

Matildas Alumni, que representa a exintegrantes de la selección nacional, ha expresado su preocupación por las normas que deben aceptar para convertirse en miembros de Matildas FC y acceder a las entradas gratuitas.

“El código de conducta impuesto y vinculado a la plataforma funciona como un mecanismo de silenciamiento, al restringir que Alumni exprese opiniones que puedan ser críticas con FA”, manifestó un portavoz de Matildas Alumni en un comunicado.

“Alumni queda acorralada: o se niega a unirse y pierde el acceso a los beneficios, o se une y renuncia a la libertad de expresión. Cualquiera de las dos vías reduce la capacidad de decisión y la dignidad”.

El código de conducta de Matildas FC indica que los miembros deben “abstenerse de hacer comentarios y/o declaraciones públicas que desacrediten o puedan desacreditar a Football Australia”.

El código de conducta añade que el incumplimiento “puede resultar en la pérdida de beneficios o la revocación de la membresía”.

En un comunicado a Australian Associated Press, Football Australia señaló que su código de conducta “establece expectativas básicas” para los miembros.

“El código de conducta funciona de la misma manera que los términos y condiciones de cualquier programa de membresía”, explicó un portavoz de Football Australia. “Establece las expectativas básicas que acompañan a los beneficios de la membresía de Matildas FC y Socceroos FC”.

Australia, liderada por la capitana Sam Kerr, se enfrenta a Filipinas en Perth, Australia Occidental, el domingo en el partido inaugural de la Copa Asiática Femenina, que cuenta con 12 equipos.

