americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Grupo de exalumnas acusa a Football Australia de intentar silenciar a exjugadoras

SÍDNEY (AP) — Un grupo de exalumnas que representa a antiguas futbolistas de la selección femenina de Australia afirma que Football Australia está intentando silenciar a exjugadoras de las Matildas al instaurar un programa de membresía que limita las críticas al organismo rector del deporte.

La australiana Sam Kerr, del Chelsea, celebra después de marcar el primer gol de su equipo, durante el juego de la Copa FA femenina contra Manchester United, el domingo 22 de febrero de 2026. (Ben Whitley/PA via AP)
La australiana Sam Kerr, del Chelsea, celebra después de marcar el primer gol de su equipo, durante el juego de la Copa FA femenina contra Manchester United, el domingo 22 de febrero de 2026. (Ben Whitley/PA via AP) AP

Con la Copa Asiática Femenina, organizada por Australia, a punto de comenzar este fin de semana, Football Australia enfrenta preguntas por la introducción de una plataforma llamada “Matildas FC”, que ofrece a las exjugadoras entradas gratuitas.

Las exjugadoras habían recibido anteriormente entradas gratuitas para partidos internacionales sin necesidad de inscribirse en ninguna plataforma.

Matildas Alumni, que representa a exintegrantes de la selección nacional, ha expresado su preocupación por las normas que deben aceptar para convertirse en miembros de Matildas FC y acceder a las entradas gratuitas.

“El código de conducta impuesto y vinculado a la plataforma funciona como un mecanismo de silenciamiento, al restringir que Alumni exprese opiniones que puedan ser críticas con FA”, manifestó un portavoz de Matildas Alumni en un comunicado.

“Alumni queda acorralada: o se niega a unirse y pierde el acceso a los beneficios, o se une y renuncia a la libertad de expresión. Cualquiera de las dos vías reduce la capacidad de decisión y la dignidad”.

El código de conducta de Matildas FC indica que los miembros deben “abstenerse de hacer comentarios y/o declaraciones públicas que desacrediten o puedan desacreditar a Football Australia”.

El código de conducta añade que el incumplimiento “puede resultar en la pérdida de beneficios o la revocación de la membresía”.

En un comunicado a Australian Associated Press, Football Australia señaló que su código de conducta “establece expectativas básicas” para los miembros.

“El código de conducta funciona de la misma manera que los términos y condiciones de cualquier programa de membresía”, explicó un portavoz de Football Australia. “Establece las expectativas básicas que acompañan a los beneficios de la membresía de Matildas FC y Socceroos FC”.

Australia, liderada por la capitana Sam Kerr, se enfrenta a Filipinas en Perth, Australia Occidental, el domingo en el partido inaugural de la Copa Asiática Femenina, que cuenta con 12 equipos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

Destacados del día

Suiza congela USD 880 millones ligados a Maduro tras su captura por narcotráfico y corrupción

Suiza congela USD 880 millones ligados a Maduro tras su captura por narcotráfico y corrupción

EEUU anticipa cambio histórico en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

EEUU anticipa "cambio histórico" en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Gloria Estefan cuestiona bloqueo petrolero a Cuba y dice que no tumba el régimen

Gloria Estefan cuestiona bloqueo petrolero a Cuba y dice que "no tumba el régimen"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter