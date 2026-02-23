Grupo armado en Nigeria mata a 38 personas

Compartir en:









Las autoridades recibieron información de inteligencia antes del ataque el jueves, pero la falta de acceso por carretera impidió que la policía llegara a la zona a tiempo, declaró a The Associated Press el portavoz de la policía estatal, Yazid Abubakar.

“Para cuando logramos abrirnos paso, los agresores ya habían invadido la comunidad y matado a 38, además de secuestrar a muchos residentes”, indicó Abubakar el lunes.

Los investigadores están elaborando una lista de mujeres y niños que fueron secuestrados, agregó.

El ataque en Tungan Duste, una comunidad del área de gobierno local de Anka, en el estado de Zamfara, es la agresión más reciente contra civiles en la región norte de Nigeria, donde los ataques son frecuentes. En el cercano estado de Kebbi, 33 personas murieron en ataques simultáneos la semana pasada.

La Unión Africana, que incluye a 55 naciones en el continente, condenó el ataque el domingo y pidió la liberación de las mujeres y los niños secuestrados.

En un comunicado, la organización señaló que "rechaza inequívocamente todos los actos de terrorismo y extremismo violento contra poblaciones civiles, en particular mujeres y niños, por considerarlos graves violaciones de los derechos humanos y serias amenazas para la paz, la seguridad y la estabilidad”.

Nigeria enfrenta una compleja crisis de seguridad provocada por distintos grupos armados. Estados Unidos ha enviado tropas a la nación de África occidental para ayudar a asesorar a sus fuerzas armadas en la lucha contra la inseguridad. _______ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP