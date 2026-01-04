Grupo armado mata al menos a 30 personas y secuestra a otras en asalto a aldea en norte de Nigeria

Compartir en:









Hombres armados irrumpieron el sábado por la noche en la aldea de Kasuwan-Daji, en el área de gobierno local de Borgu, en el estado de Níger, y abrieron fuego contra los pobladores. También incendiaron el mercado local y varias casas, dijo el portavoz de la policía del estado de Níger, Wasiu Abiodun, en un comunicado.

Al menos dos residentes señalaron que el número de muertos fue de 37 y dijeron que podría ser mucho mayor, ya que algunas personas continúan desaparecidas el domingo. Los residentes agregaron que las fuerzas de seguridad aún no han llegado al área, contradiciendo la afirmación de la policía de que han desplegado agentes para buscar a los secuestrados.

El reverendo padre Stephen Kabirat, portavoz de la Iglesia Católica de la Diócesis de Kontagora, donde ocurrió el ataque, dijo a medios locales que los hombres armados mataron a más de 40 personas y que algunos de los secuestrados eran niños.

El grupo armado había estado merodeando por las comunidades cercanas durante aproximadamente una semana antes del ataque, según un residente, que pidió no ser nombrado por temor a su seguridad. Ahora los sobrevivientes tienen mucho miedo como para ir a recuperar los cadáveres.

"Los cuerpos están allí (en la aldea de Kasuwan-Daji). Si no vemos seguridad, ¿cómo podemos ir allí?" dijo el residente, que añadió que el ataque duró hasta tres horas.

Tales ataques son comunes en Nigeria, el país más poblado de África, donde docenas de bandas rebeldes que buscan control a menudo atacan comunidades remotas con seguridad y presencia gubernamental limitadas.

El ataque del sábado en la aldea de Kasuwan-Daji ocurrió cerca de la comunidad de Papiri, donde más de 300 escolares y sus maestros fueron secuestrados de una escuela católica en noviembre. Los hombres que asaltaron Kasuwan-Daji llegaron desde el Bosque del Parque Nacional a lo largo del distrito de Kabe, según la policía, señalando una tendencia habitual donde las reservas forestales extensas y abandonadas sirven de escondite para grupos armados. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP