americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Grupo armado mata al menos a 30 personas y secuestra a otras en asalto a aldea en norte de Nigeria

MINNA, Nigeria (AP) — Al menos 30 aldeanos murieron y varios más fueron secuestrados por un grupo armado que asaltó una aldea en el estado de Níger, en el norte de Nigeria, informó la policía el domingo, el episodio más reciente de una ola de violencia mortal en esa región azotada por el conflicto armado.

Hombres armados irrumpieron el sábado por la noche en la aldea de Kasuwan-Daji, en el área de gobierno local de Borgu, en el estado de Níger, y abrieron fuego contra los pobladores. También incendiaron el mercado local y varias casas, dijo el portavoz de la policía del estado de Níger, Wasiu Abiodun, en un comunicado.

Al menos dos residentes señalaron que el número de muertos fue de 37 y dijeron que podría ser mucho mayor, ya que algunas personas continúan desaparecidas el domingo. Los residentes agregaron que las fuerzas de seguridad aún no han llegado al área, contradiciendo la afirmación de la policía de que han desplegado agentes para buscar a los secuestrados.

El reverendo padre Stephen Kabirat, portavoz de la Iglesia Católica de la Diócesis de Kontagora, donde ocurrió el ataque, dijo a medios locales que los hombres armados mataron a más de 40 personas y que algunos de los secuestrados eran niños.

El grupo armado había estado merodeando por las comunidades cercanas durante aproximadamente una semana antes del ataque, según un residente, que pidió no ser nombrado por temor a su seguridad. Ahora los sobrevivientes tienen mucho miedo como para ir a recuperar los cadáveres.

"Los cuerpos están allí (en la aldea de Kasuwan-Daji). Si no vemos seguridad, ¿cómo podemos ir allí?" dijo el residente, que añadió que el ataque duró hasta tres horas.

Tales ataques son comunes en Nigeria, el país más poblado de África, donde docenas de bandas rebeldes que buscan control a menudo atacan comunidades remotas con seguridad y presencia gubernamental limitadas.

El ataque del sábado en la aldea de Kasuwan-Daji ocurrió cerca de la comunidad de Papiri, donde más de 300 escolares y sus maestros fueron secuestrados de una escuela católica en noviembre.

Los hombres que asaltaron Kasuwan-Daji llegaron desde el Bosque del Parque Nacional a lo largo del distrito de Kabe, según la policía, señalando una tendencia habitual donde las reservas forestales extensas y abandonadas sirven de escondite para grupos armados.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una transición segura tras la captura de Maduro

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una "transición segura" tras la captura de Maduro

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

De izquierda a derecha, los venezolanos David Núñez, Lisbeth García y Víctor Giménez se reúnen fuera del restaurante El Arepazo con un cartel de la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en las celebraciones por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Doral, Florida, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Foto/Vanessa Alvarez)

Venezolanos del sur de Florida celebran caída de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter