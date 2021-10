Otro miembro del grupo Archipiélago pierde su trabajo por promover la marcha pacífica del 15N

En otra publicación de Facebook, el joven contó que se iba a mantener firme porque el objetivo es sancionarlo y separarlo completamente del sector de la salud.

“Me sacaron del puesto laboral solamente por cuestiones ideológicas”, afirmó.

“No voy a someterme a lo que ellos decidan hacer conmigo, voy a tomar esta vez el toro por los cuernos y voy a hacer las cosas bien, Si lo que buscaban era que me indignara y no fuera a trabajar para sancionarme por indisciplina, no lo voy a hacer, me voy a aferrar a la ley”, argumentó.

En la reunión donde le informaron de esa decisión, le explicaron que no tenía nada que ver con su desempeño, sino que su plaza no era fija.

Desde el año pasado, el joven es acosado por la Seguridad del Estados debido a su postura crítica contra el régimen cubano. Esto ha traído como consecuencias que sea constantemente citado, interrogado o amenazado con ir a prisión.

El pasado 9 de octubre fue detenido por la policía política represiva y liberado a las 24 horas por el presunto delito de ‘desacato’ y expresar sus intenciones de participar en la marcha del 15N.

Esta sería la segunda expulsión de un profesional esta semana por razones políticas. El ingeniero David Alejandro Martinez Espinoza fue separado este martes de su puesto de profesor de la Universidad de Ciencias Médicas en Cienfuegos.