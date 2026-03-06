americateve

Grupo alemán Axel Springer comprará al británico Telegraph Media Group por 766 millones de dólares

LONDRES (AP) — El grupo mediático alemán Axel Springer acordó comprar al propietario del periódico británico Daily Telegraph por 575 millones de libras (766 millones de dólares), anunciaron las compañías el viernes.

ARCHIVO - El periódico Daily Telegraph con la portada del presidente francés Emanuel Macron es exhibido en un supermercado de Londres, el 21 de marzo de 2024. (Foto AP/Kin Cheung, archivo)
El acuerdo pone fin a una larga saga sobre la propiedad de Telegraph Media Group, que publica el Daily Telegraph, de 171 años y de tendencia conservadora, y su edición dominical hermana.

Axel Springer indicó que invertirá en el grupo “para permitirle convertirse en el principal medio de centroderecha en el mundo angloparlante” y “acelerar” la expansión hacia el mercado de Estados Unidos.

“Hace más de 20 años intentamos adquirir The Telegraph y no lo logramos. Ahora nuestro sueño se hace realidad”, afirmó Mathias Döpfner, director ejecutivo de Axel Springer.

La empresa alemana es propietaria de otros medios, como los periódicos Bild y Welt, y del grupo de información política Politico.

El acuerdo llega tras años de incertidumbre sobre el futuro de los periódicos y frustra una oferta rival del propietario del Daily Mail para comprar los títulos de The Telegraph.

El grupo Telegraph, que anteriormente pertenecía a la familia británica Barclay, se puso a la venta en 2023 para ayudar a saldar las deudas de la familia. Hubo una oferta para comprar las publicaciones por parte de RedBird IMI, un consorcio respaldado por RedBird Capital Partners y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, miembro de la familia real de Abu Dabi y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos.

El consorcio se retiró en 2024 tras una fuerte oposición del gobierno del Reino Unido, que impulsó una ley para bloquear la propiedad por parte de Estados extranjeros de la prensa británica.

El propietario del Daily Mail, de centroderecha, presentó después una oferta de 500 millones de libras, pero el gobierno ordenó investigarla a principios de este año por preocupaciones sobre el impacto de la compra en la competencia y en la “pluralidad de opiniones” en los medios del Reino Unido.

La revista de noticias de tendencia derechista The Spectator, que antes formaba parte del grupo Telegraph, se vendió por separado en 2024 al inversor británico de fondos de cobertura Paul Marshall.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

