americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Grunkemeyer lanza para 2 touchdowns y Penn State vence a Clemson 22-10 en el Pinstripe Bowl

NUEVA YORK (AP) — Ethan Grunkemeyer lanzó para un récord personal de 262 yardas y dos touchdowns, incluyendo un pase de 73 yardas a Trebor Peña al inicio del último cuarto por Penn State, que venció el sábado 22-10 a Clemson en el Pinstripe Bowl.

Trebor Peña, receptor de Penn State, festeja tras anotar en el Pinstripe Bowl ante Clemson, el sábado 27 de diciembre de 2025 en Nueva York (AP Foto/Adam Hunger)
Trebor Peña, receptor de Penn State, festeja tras anotar en el Pinstripe Bowl ante Clemson, el sábado 27 de diciembre de 2025 en Nueva York (AP Foto/Adam Hunger) AP

Ambas universidades pasaron penurias con las frías condiciones en el Yankee Stadium tras una nevada. La temperatura al inicio del partido era de 28 grados Fahrenheit (2,2 Celsius bajo cero) y la sensación térmica fue de 19 (menos 7), mientras que la nieve de la tormenta del viernes estaba acumulada en la esquina derecha e izquierda del campo.

En su séptimo duelo como titular desde que Penn State perdió a Drew Allar por una lesión, Grunkemeyer completó 23 de 34 pases. Estableció récords personales en envíos completos e intentos.

“Mejoró en cada partido”, comentó el entrenador interino de Penn State, Terry Smith. "Este fue su mejor juego".

Su mejor lanzamiento fue a Peña, quien atrapó el balón en la yarda 44 de Penn State, pasó corriendo al safety de Clemson Ricardo Jones y avanzó sin ser tocado por el lado izquierdo para una ventaja de 15-3 con 12:51 restantes en el cuarto periodo.

“Era cobertura hombre a hombre y sabía que tenía un espacio y lo habíamos aprovechado previamente en el juego contra Rutgers, la misma jugada”, relató Grunkemeyer. "Cuando lo vi romper frente a ese defensor, supe que tenía que ponerlo justo en él. Corrió en una gran ruta".

Grunkemeyer también hizo un lanzamiento de 35 yardas a Devonte Ross para llevar a los Nittany Lions a lo profundo del territorio de Clemson, lo que preparó un pase de touchdown de 11 yardas a Andrew Rappleyea con 4:56 restantes para colocar el encuentro 22-10.

Peña terminó con cinco recepciones y 100 yardas. Fue el tercer encuentro de 100 yardas de su carrera y fue nombrado el Jugador Más Valioso del partido.

Antes de conectar con Peña, Grunkemeyer llevó a los Nittany Lions a territorio de gol de campo tres veces para Ryan Barker, quien convirtió un gol de campo de 22 yardas en la primera posesión de Penn State, junto con otro de 48 yardas y uno más de 43.

Penn State (7-6) ganó sus últimos cuatro duelos bajo las órdenes de Smith, quien asumió el cargo tras la derrota 22-21 ante Northwestern el 11 de octubre y será sucedido por Matt Campbell.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Destacados del día

Indignación en CUBA: No coman papa ni arroz, la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter