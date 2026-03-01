Grizzlies vencen 125-106 a Pacers y barren la serie de la temporada

Taylor Hendricks anotó 19 puntos, Jaylen Wells sumó 18 y los Grizzlies se impusieron con comodidad a los Pacers el domingo.
INDIANÁPOLIS (AP) — Los Grizzlies de Memphis vencieron 125-106 a los Pacers de Indiana y barrieron la serie de la temporada por tercera vez en cinco años.
Olivier-Maxence Prosper agregó 17 unidades, y Scotty Pippen Jr. y Ryan Rupert aportaron 16 cada uno para ayudar a Memphis.
Jarace Walker encabezó a Indiana con 21 puntos, y Micah Potter tuvo 18 tantos.
Memphis tomó una ventaja de 77-66 cuatro minutos después de iniciado el tercer periodo.
Los Grizzlies no contaron con el escolta Ja Morant por 17mo partido consecutivo debido a una lesión en el codo izquierdo. El novato Cedric Coward no jugó por una lesión de rodilla.
El pívot de Memphis Zach Edey se someterá a otra operación en su maltrecho tobillo izquierdo, según informó el equipo. Edey, de 2,21 metros, ha estado fuera de acción desde el 7 de diciembre.
Pascal Siakam, de Indiana, se perdió su segundo partido consecutivo por molestias en la mano derecha, la de tiro.
