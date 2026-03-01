americateve

Grizzlies vencen 125-106 a Pacers y barren la serie de la temporada

INDIANÁPOLIS (AP) — Los Grizzlies de Memphis vencieron 125-106 a los Pacers de Indiana y barrieron la serie de la temporada por tercera vez en cinco años.

Taylor Hendricks (22), de los Grizzlies de Memphis, bloquea un tiro de Kam Jones, de los Pacers de Indiana, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 1 de marzo de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Doug McSchooler)
Taylor Hendricks (22), de los Grizzlies de Memphis, bloquea un tiro de Kam Jones, de los Pacers de Indiana, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 1 de marzo de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Doug McSchooler) AP

Taylor Hendricks anotó 19 puntos, Jaylen Wells sumó 18 y los Grizzlies se impusieron con comodidad a los Pacers el domingo.

Olivier-Maxence Prosper agregó 17 unidades, y Scotty Pippen Jr. y Ryan Rupert aportaron 16 cada uno para ayudar a Memphis.

Jarace Walker encabezó a Indiana con 21 puntos, y Micah Potter tuvo 18 tantos.

Memphis tomó una ventaja de 77-66 cuatro minutos después de iniciado el tercer periodo.

Los Grizzlies no contaron con el escolta Ja Morant por 17mo partido consecutivo debido a una lesión en el codo izquierdo. El novato Cedric Coward no jugó por una lesión de rodilla.

El pívot de Memphis Zach Edey se someterá a otra operación en su maltrecho tobillo izquierdo, según informó el equipo. Edey, de 2,21 metros, ha estado fuera de acción desde el 7 de diciembre.

Pascal Siakam, de Indiana, se perdió su segundo partido consecutivo por molestias en la mano derecha, la de tiro.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

