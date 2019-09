Greyhound no permitirá migrantes sin boleto en estaciones

El ICE ha dejado durante muchos años a los inmigrantes dentro de estaciones de Greyhound, mayormente en Phoenix, tras dejarlos en libertad a la espera de su próxima audiencia en la corte. De las estaciones, viajan a sus destinos finales en Estados Unidos.

La portavoz de Greyhound, Crystal Booker, dijo que la empresa, con sede en Dallas, está experimentando un "aumento sin precedente de personas" en algunas terminales de autobuses y que los viajeros necesitan tener un boleto para entrar. Esta medida rige para todos, añadió.

"Nuestra prioridad es llevar a nuestros clientes a sus destinos de manera segura y eficiente", dijo Booker en un comunicado.

A los inmigrantes que son puestos en libertad por el ICE generalmente no se les avisa de antemano que van a ser liberados, así que no pueden hacer arreglos de viaje sino hasta que llegan a la terminal. La mayoría de ellos tampoco tiene dinero y tienen que esperar a que un pariente o una organización intercesora les compre un boleto.

Una gran cantidad de familias centroamericanas han viajado a Estados Unidos en los últimos meses, y muchas de ellas dicen huir de la violencia y la pobreza, y que planean solicitar asilo.

Tan sólo en Arizona se procesó la liberación de unas 14.500 personas que llegaron como familias entre el 21 de diciembre del 2018 y el 5 de marzo, de acuerdo con el ICE.

La agencia federal depende de organizaciones voluntarias para que ayuden a las familias con arreglos de viaje y comida.

Afuera de la estación de Phoenix, unos 15 adultos y cinco niños esperaban el jueves en un área con sombra cerca del estacionamiento. Algunos de ellos dijeron que habían estado allí durante unas siete horas.

Connie Phillips, presidenta y directora del grupo Lutheran Social Services of the Southwest, dijo que no culpa a Greyhound por sus políticas, sino a las autoridades de inmigración por no tener una manera sostenible y de largo plazo para atender la liberación de migrantes.

“Dejar a las personas en un lugar que no está diseñado para recibirlos y ayudarlos no es una solución, y tenemos que trabajar juntos para crear una respuesta viable a esta creciente necesidad y detener este caos”, dijo Phillips.