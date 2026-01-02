Gremio reporta 4 periodistas asesinados en 2025 en Perú, el año más letal para la prensa en 25 años

Compartir en:









"Todos fueron victimados cuando se dirigían a conducir sus programas informativos o retornaban de cobertura periodística" y en ninguno de los casos la hipótesis de robo podría tener asomo, indicó el informe anual de 288 páginas de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú.

El estudio añade que los cuatro asesinados Gastón Medina, Raúl Celis, Fernando Núñez y Mitzar Castillejos ejercían el periodismo en las regiones Ica, Loreto, La Libertad y Ucayali, respectivamente. Tenían un perfil similar: “críticos a las autoridades locales y regionales, incisivos en su tarea de fiscalización desde los medios”, además de ser “comunicadores que sabían abrir sus micros para replicar la voz de la ciudadanía”.

El 6 de diciembre Fernando Núñez, reportero de 45 años de Kamila TV, fue abatido a tiros cuando retornaba en su motocicleta de una cobertura en la región La Libertad. El 12 de diciembre Mitzar Castillejos, de 34 años, conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM, en la región amazónica de Ucayali, recibió cinco balazos por parte de hombres armados. Castillejos fue operado en un hospital de Lima, pero murió el 26 diciembre.

Nadie ha sido condenado por los crímenes al momento. El informe advierte que el riesgo para el ejercicio del periodismo en 2026 será mayor por ser el año de elecciones presidenciales, parlamentarias, de gobernaturas regionales y municipales. “El halo de lo que se viene es todo, menos esperanzador”, señala el estudio.

Las muertes de los periodistas peruanos en 2025 ocurrieron en un año donde el número de homicidios en todo Perú fue el más alto en nueve años con 2.226 asesinatos, según cifras oficiales del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF).

El informe anual también recopila 458 ataques a periodistas, sobre todo amenazas, agresiones físicas, discursos estigmatizantes, trabas a las coberturas periodísticas e intimidación judicial. FUENTE: AP