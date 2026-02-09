Gremaud vuelve a negar a Gu el oro olímpico en slopestyle de esquí libre

La suiza Mathilde Gremaud celebra tras ganar la medalla de roo en el esquí estilo libre en los Juegos Olímpicos de Invierno, el lunes 9 de febrero de 2026, en Livigno, Italia. (AP Foto/Abbie Parr) AP

La suiza se impuso en la final con una puntuación de 86,96 por el mejor de sus tres saltos. Gu nuevamente se llevó la plata detrás de su rival con su mejor esfuerzo de 86,58.

Gremaud, quien agrandó a cuatro su colección de medallas en los Juegos Olímpicos, incluyendo una plata hace ocho años, dijo que su carrera ganadora fue la mejor de su vida.

También expresó que la final se trataba de rendir mejor que nunca, no de vencer a Gu.

“Había una parte de mí que estaba defendiendo mi medalla de oro de hace cuatro años, pero había una parte más grande de mí que intentaba mostrar de lo que creía que era capaz", afirmó Gremaud. “Pude mostrar una buena carrera en 2018, una gran carrera en 2022 y la mejor carrera hasta ahora de mi vida en 2026”.

Gu necesitaba una puntuación enorme en su última carrera cuando tuvo una última oportunidad de superar a Gremaud, pero ese esfuerzo apenas duró. Gu se deslizó del primer riel y cayó de lado, desvaneciendo sus esperanzas de título.

Sabiendo que había asegurado el oro después de que Gu cayera, Gremaud ató una bandera suiza alrededor de su cuello y la usó como capa mientras descendía por el recorrido en su vuelta de victoria. Al salir del recorrido, abrazó a sus compañeros de equipo para celebrar su cuarta medalla olímpica. Cerca, seguidores extasiados ondeaban banderas suizas.

Gremaud, quien cumplió 26 años el día antes de la final, ha vencido a Gu dos veces en finales olímpicas por el margen más estrecho: 0,33 puntos en 2022 y 0,38 en 2026.

“Creo que si repitiéramos este concurso diez veces, creo que hay varias ocasiones en las que yo habría ganado y varias otras en las que ella habría ganado y tal vez varias otras ocasiones en las que ninguna de las dos lo hizo”, comentó Gu. “Eso es lo hermoso del esquí de competición. Se trata de quién puede rendir en el día".

La canadiense Megan Oldham se llevó el bronce.

Gu también dijo que su primera carrera fue la mejor de su vida, y se sentía bien incluso superándola en su último intento, hasta que golpeó ese obstáculo fatal.

“Me sentí realmente bien en el despegue y tenía velocidad, pero así es el slopestyle, hay seis secciones en el recorrido y tienes que pasar las primeras cinco para poder mostrar la última”, comentó.

Gu, quien nació en Estados Unidos pero compite por China, se convirtió en una estrella global en los Juegos de Beijing 2022, donde se colgó tres medallas, incluyendo oro en halfpipe de freeski y big air. Ahora se enfocará en defender sus títulos en estos Juegos.

El cofre de medallas de Gremaud incluye un bronce en big air de 2022. También es dos veces campeona mundial en slopestyle en 2025 y 2023, entre otros títulos.

En slopestyle, los esquiadores realizan trucos acrobáticos mientras esquían sobre rieles y saltos que son juzgados por dificultad y ejecución. El recorrido de Livigno consta de tres secciones de rieles seguidas de tres saltos. La mejor puntuación de los tres saltos cuenta.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP