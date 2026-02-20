Greenwood falla un penalti y Marsella pierde ante el Brest

Compartir en:









Beye reemplazó a Roberto De Zerbi la semana pasada tras una racha miserable que vio al Marsella quedar eliminado de la Liga de Campeones y perder 5-0 ante su acérrimo rival, el Paris Saint-Germain.

Pero el exdefensor de Newcastle y Aston Villa no pudo frenar la debacle que amenaza las aspiraciones del Marsella de conseguir un puesto europeo el próximo año.

Dos remates de cabeza en la primera parte de Ludovic Ajorque dejaron al Brest en una posición inmejorable, y pudo haber logrado un tercero de no ser porque un potente disparo se estrelló en el travesaño.

El Marsella mejoró en la segunda mitad, pero Greenwood desperdició una ocasión de oro para volver a meter a su equipo en el partido a siete minutos del final.

El resultado dejó al Marsella sin ganar en cuatro partidos de la Ligue 1 y en el cuarto puesto, a cinco puntos de Lyon, que tiene un partido pendiente ante Strasbourg el domingo.

Brest subió un puesto, hasta el 11º.

FUENTE: AP