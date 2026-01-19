americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Green Day abrirá el 60º Super Bowl con ceremonia para jugadores más valiosos

LOS ANGELES (AP) — La NFL celebrará el 60 aniversario del Super Bowl con un acto de apertura en su ciudad natal.

ARCHIVO - Billie Joe Armstrong de Green Day se presenta durante el primer fin de semana del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella en el Empire Polo Club el sábado 12 de abril de 2025, en Indio, California. (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Billie Joe Armstrong de Green Day se presenta durante el primer fin de semana del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella en el Empire Polo Club el sábado 12 de abril de 2025, en Indio, California. (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo) AP

Green Day dará inicio al gran juego con una ceremonia inaugural el 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, anunció la liga el domingo. La actuación celebrará seis décadas de la historia del campeonato, y la banda ayudará a dar la bienvenida a generaciones de MVP (jugadores más valiosos) del Super Bowl al campo.

Se espera que el trío, formado en la Bahía de San Francisco e integrado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, interprete una selección de sus himnos más conocidos como parte del tributo.

“¡Estamos superemocionados de abrir el Super Bowl 60 justo en nuestro patio trasero!", dijo el vocalista Armstrong. "Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a los MVP que han dado forma al juego y de abrir la noche para los fans de todo el mundo. ¡Divirtámonos! ¡Hagamos ruido!”.

La ceremonia se transmitirá en vivo a las 3:00 p.m. (2300 GMT) hora del Pacífico por NBC, Telemundo, Peacock y Universo.

“Celebrar 60 años de historia del Super Bowl con Green Day como una banda local, al tiempo que honramos a las leyendas de la NFL que han ayudado a definir este deporte, es una manera increíblemente poderosa de iniciar el Super Bowl LX", dijo Tim Tubito, el director senior de presentación de eventos y juegos de la liga. "Al trabajar junto a NBC Sports para esta ceremonia de apertura, esperamos crear una celebración colectiva para los fanáticos en el estadio y alrededor del mundo”.

La ceremonia de apertura tendrá lugar antes del entretenimiento previo al juego, en el cual Charlie Puth interpretará el himno nacional, Brandi Carlile cantará “America the Beautiful” y Coco Jones ofrecerá “Lift Every Voice and Sing”.

Más adelante Bad Bunny se encargará del espectáculo de medio tiempo.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Destacados del día

Los vi caer a todos: Militar cubano que vivió la operación en Venezuela describe cómo recogió los cuerpos de sus compañeros

"Los vi caer a todos": Militar cubano que vivió la operación en Venezuela describe cómo recogió los cuerpos de sus compañeros

Régimen cubano activa el Estado de Guerra

Régimen cubano activa el "Estado de Guerra"

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter