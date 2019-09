Grecia respalda llamado de Bolivia a diálogo en Venezuela

Pero el partido izquierdista Syriza del primer ministro griego Alexis Tsipras tiene buenas relaciones con partidos sudamericanos de la misma tendencia y ha expresado apoyo a Maduro.

En Atenas, durante una inusual visita a Europa, Morales pidió al primer ministro griego que presione a la UE para que impulse negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición para salir de la crisis.

Tsipras dijo que “he expresado mi grave preocupación por la situación en Venezuela l profundizarse la crisis financiera y humanitaria. La única opción en los próximos días es un diálogo en el que participen todas las partes _gobierno y oposición_, sentados a la misma mesa de negociación para evitar la escalada de la crisis y la posibilidad de un conflicto civil sangriento”.

Un alto funcionario del gobierno en Atenas dijo a The Associated Press que Grecia no tenía un “asiento en primer fila” en las negociaciones internacionales sobre Venezuela, pero que presionaba a otros países de la UE para que insistieran en tratar de llegar a una solución negociada. El funcionario pidió no ser identificado al anticiparse a los comunicados oficiales.

El jueves por la noche, Morales acusó a Guaidó de actuar como un “virrey” de la época colonial y criticó a Estados Unidos por apoyarlo.

“Donde ha habido intervenciones nunca ha habido soluciones”, dijo el mandatario boliviano el viernes. La salida consiste en que “oposición y oficialismo se sienten al diálogo y busquen soluciones”, añadió.

Morales, quien se dirigió a Tsipras como el “hermano Alexis”, dijo que buscaba el apoyo de Grecia en las negociaciones comerciales frecuentemente problemáticas entre la UE y los países sudamericanos, y dijo que su gobierno recibirá asesoría en Atenas para tratar de emular el “milagro turístico” griego.

Tsipras y Morales aspiran a la reelección este año y prometieron buscar una mayor cooperación internacional entre partidos de izquierda.

Costas Kantouris en Salónica contribuyó a este despacho.