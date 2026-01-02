americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Grecia reduce a la mitad población estudiantil universitaria tras eliminar largas pausas de estudio

ATENAS (AP) — Más de 300.000 estudiantes universitarios inactivos han sido eliminados de los registros en Grecia, reduciendo la población estudiantil oficial del país a casi la mitad, informaron las autoridades el viernes.

ARCHIVO - La sede de la Universidad de Atenas después de una lluvia, el lunes 13 de enero de 2025. (Foto AP/Petros Giannakouris, archivo)
ARCHIVO - La sede de la Universidad de Atenas después de una lluvia, el lunes 13 de enero de 2025. (Foto AP/Petros Giannakouris, archivo) AP

La medida marca el fin de una práctica de décadas —formalmente abolida en una ley reciente— que permitía una matrícula extendida para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y largas pausas para trabajar.

El viernes, el Ministerio de Educación informó que 308.605 estudiantes admitidos en programas de grado de cuatro años en universidades estatales antes de 2017 habían sido eliminados de los registros.

"El estatus de estudiante no es válido de por vida en ninguna universidad europea moderna. Queremos títulos con valor, que reflejen esfuerzo, habilidades y pasión", afirmó la ministra de Educación, Sofia Zacharaki.

Funcionarios del Ministerio indicaron que alrededor de 35.000 personas solicitaron con éxito la reinscripción en 2025.

Los detractores a la reforma del gobierno conservador, principalmente de la comunidad académica, argumentan que el programa de segunda oportunidad no logró abordar la magnitud de la interrupción causada por la grave crisis financiera de Grecia en la década anterior.

La población estudiantil activa del país se sitúa en poco más de 350.000 alumnos que estudian en 25 instituciones públicas de educación superior, según datos de 2024 de la Autoridad Helénica para la Educación Superior.

Los programas de grado universitario en las universidades estatales son normalmente financiados por el gobierno. Hasta hace poco, sólo las universidades públicas que ofrecen títulos reconocidos por el Estado han operado en Grecia. Pero las universidades privadas reconocidas están siendo introducidas gradualmente.

Funcionarios del Ministerio de Educación dijeron que los estudiantes inactivos —aquellos que habían interrumpido sus estudios— no imponían ninguna carga financiera directa a las universidades, pero creaban dificultades administrativas.

"Con las listas de estudiantes actualizadas, las universidades ganan la capacidad de planificar con más precisión, aseveró Nikos Papaioannou, el viceministro de Educación. "Esa es una condición previa para mejorar la calidad académica, las operaciones diarias y los criterios utilizados para evaluar a las universidades griegas en los rankings internacionales".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter