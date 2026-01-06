americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Grecia destaca gravedad de escasez de agua durante eventos de la Epifanía

MARATÓN, Grecia (AP) — Mientras los cristianos ortodoxos de todo el mundo asistían el martes a las ceremonias de la Epifanía para conmemorar el bautismo de Cristo, funcionarios preocupados en Grecia aprovecharon el momento para destacar la creciente escasez de agua.

Un grupo de personas asisten a un evento de la Epifanía mientras un sacerdote griego ortodoxo lanza una cruz al Lago Maratón cerca de Atenas el 6 de enero del 2026. (AP foto/Thanassis Stavrakis)
Un grupo de personas asisten a un evento de la Epifanía mientras un sacerdote griego ortodoxo lanza una cruz al Lago Maratón cerca de Atenas el 6 de enero del 2026. (AP foto/Thanassis Stavrakis) AP

Un sacerdote lanzó una cruz de madera en las aguas visiblemente mermadas del Lago Maratón, un embalse artificial al norte de Atenas. El agua almacenada allí y en los otros tres embalses que abastecen a Atenas ha disminuido de más de 1.000 millones de metros cúbicos en 2022 a aproximadamente 390 millones de metros cúbicos.

La dramática disminución llevó a las autoridades en noviembre a declarar una emergencia hídrica en la capital.

“Este es el tercer año consecutivo de una caída significativa en los niveles de los embalses. Esto significa que el problema está justo frente a nosotros”, dijo a The Associated Press George Stergiou, presidente de la empresa de servicios de agua de Atenas, EYDAP.

Advirtió que las sequías prolongadas se están volviendo más frecuentes y a menudo son seguidas por lluvias intensas que hacen poco para reponer los suministros.

La empresa estatal ha anunciado un programa de inversión de 2.500 millones de euros (2.900 millones de dólares) a lo largo de una década para reducir las pérdidas de agua y aumentar la seguridad hídrica, incluyendo el reemplazo de tuberías, medidores inteligentes y la ampliación de la reutilización de aguas residuales.

“Lo que queremos hacer, como primer paso, es reemplazar todos aquellos usos que hoy podrían satisfacerse con agua no potable por agua reciclada”, explicó Stergiou.

La gestora del embalse, Sofia Nalpantidou, señaló que el bajo nivel de Maratón debe verse en contexto, destacando que el lago está conectado con el sistema más amplio y se gestiona en parte para el control de inundaciones estacionales.

“Usualmente lo mantenemos más bajo en invierno porque queremos mantener un margen de seguridad”, indicó Nalpantidou.

Los residentes han notado los cambios.

“En el pasado, solía llover mucho más, a veces diariamente. Eso ya no ocurre”, señaló Antonis Stamou, un jubilado de 78 años que asistió al servicio del martes.

___________________________________

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Lisa Mascaro y Will Weissert.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

Arrestan al influencer cubano Franky Venegas, de Island Boys, tras hallar presuntos restos de fentanilo en su tarjeta bancaria

Arrestan al influencer cubano Franky Venegas, de Island Boys, tras hallar presuntos restos de fentanilo en su tarjeta bancaria

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: Soy un hombre decente

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: "Soy un hombre decente"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter