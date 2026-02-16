americateve

Grecia buscará obtener fotos de ejecuciones nazis ofrecidas a la venta en internet

ATENAS (AP) — Grecia informó que intentará obtener fotografías que aparentemente muestran los momentos finales de 200 griegos que fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento nazi en Atenas durante la Segunda Guerra Mundial, luego que las imágenes, hasta ahora desconocidas, aparecieran en un sitio de ventas en internet.

El muro de ejecución en el campo de tiro de Kaisariani, en el suburbio de Kaisariani en Atenas, el lunes 16 de febrero de 2026, donde 200 presos políticos comunistas griegos fueron ejecutados por las fuerzas nazis el 1 de mayo de 1944. (Foto AP/Petros Giannakouris)
El muro de ejecución en el campo de tiro de Kaisariani, en el suburbio de Kaisariani en Atenas, el lunes 16 de febrero de 2026, donde 200 presos políticos comunistas griegos fueron ejecutados por las fuerzas nazis el 1 de mayo de 1944. (Foto AP/Petros Giannakouris)

Las imágenes que aparecieron en eBay durante el fin de semana supuestamente muestran a los hombres siendo conducidos a la muerte el 1 de mayo de 1944, en un campo de tiro del suburbio de Kaisariani, en la capital griega. Aunque las ejecuciones eran bien conocidas, no existían fotos ni documentación fílmica conocida del hecho.

El Ministerio de Cultura de Grecia indicó que “es muy posible que se trate de fotografías auténticas”, y añadió que buscará obtenerlas como archivos históricos después que un coleccionista en Bélgica de objetos de recuerdos militares alemanes las pusiera a la venta el sábado.

La serie de fotos muestra a hombres siendo conducidos a través de un portón y por un sendero. Permanecen erguidos cuando los alinean frente a un muro.

Las ejecuciones en Kaisariani de 200 prisioneros políticos comunistas fueron una de las peores atrocidades durante la ocupación de Grecia por el Tercer Reich y siguen siendo un momento fundamental para el país.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, estalló una guerra civil brutal entre las fuerzas gubernamentales respaldadas por Occidente y los combatientes comunistas, y se prolongó hasta 1949. Sus heridas aún no han sanado por completo.

Poco después que las fotos se publicaran para su venta, un memorial en el lugar dedicado a los asesinados fue vandalizado, y se destrozaron las placas con sus nombres.

“La memoria histórica no será borrada, por más que moleste a algunas personas”, afirmó el municipio de Kaisariani en un comunicado publicado en su página de Facebook. Agregó que reparará el monumento. Las fotos, señaló, habían provocado “un escalofrío de emoción por la postura heroica y valiente de los 200 héroes comunistas que se enfrentaron al pelotón de fusilamiento”.

El Ministerio de Cultura señaló que existen “bastantes complicaciones legales” para reclamar las imágenes. Indicó que expertos del Ministerio ya estaban en contacto con el coleccionista que las puso en subasta y que lo visitarán en Gante, Bélgica, para examinar “la autenticidad y la legalidad de su origen”.

Una comisión del Ministerio también se reunirá el miércoles para determinar si clasifica las fotografías como parte del patrimonio griego.

Si se determina que las imágenes son auténticas y que fueron obtenidas legalmente, “el Ministerio de Cultura finalizará de inmediato las medidas para su adquisición por los medios legales correspondientes”, indicó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

