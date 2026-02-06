americateve

Grant anota 23 puntos y Trail Blazers aplastan a Grizzlies por 135-115

PORTLAND (AP) — Con 23 puntos de Jerami Grant, los Trail Blazers de Portland rompieron una racha de seis derrotas al aplastar el viernes 135-115 a los Grizzlies de Memphis, en el comienzo de una serie de dos duelos.

Jerami Grant, alero de los Trail Blazers de Portland, envía un pase en el duelo del viernes 6 de febrero de 2026, ante los Grizzlies de Memphis (AP Foto/Molly J. Smith)
Los equipos se enfrentarán nuevamente este sábado por la noche en Portland.

Jrue Holiday sumó 20 puntos y siete asistencias por los Blazers, quienes llegaron a tomar una ventaja de 30 puntos después de despegarse en la segunda mitad. Ocho jugadores de Portland terminaron con cifras de dos dígitos.

Cam Spencer anotó 18 unidades desde el banquillo por los Grizzlies, quienes habían ganado sus dos partidos anteriores después de una racha de seis derrotas consecutivas. GG Jackson II añadió 15 tantos.

Ja Morant se perdió su octavo partido consecutivo debido a una lesión en el codo izquierdo. Morant se quedó con el equipo al vencer el jueves el plazo de canjes, a pesar de la especulación de que los Grizzlies podrían transferirlo.

Los Grizzlies se estaban ajustando a un canje masivo que envió a Jaren Jackson Jr., Jock Landale, John Konchar y Vince Williams Jr. a Utah a cambio de Georges Niang, Kyle Anderson, Walter Clayton Jr. y Taylor Hendricks.

Anderson estuvo fuera el viernes debido a una enfermedad, pero Clayton y Hendricks entraron desde el banquillo por Memphis.

