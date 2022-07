Cubano residente en EEUU viaja a Cuba de visita y tras brutal pelea con policías termina condenado a 7 años de cárcel

Embed

“No me quieren dar ningún tipo de beneficio; ni los que me pertenecen como a todos los reclusos que están aquí. No me dan permiso de salida, no me dan traslado [para La Habana]. Llevo tres años sin ver a mi hija porque no puede venir a esta provincia para verme y así van cinco años sufriendo”, denuncia el joven desde la prisión.