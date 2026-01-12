americateve

Grandes olas en varias playas de la provincia de Buenos Aires dejan un muerto y 35 heridos

SANTIAGO (AP) — Al menos una persona murió y otras 35 resultaron heridas después de que fueran sorprendidas el lunes por grandes olas que golpearon con fuerza y de forma inusual varias playas localizadas en la provincia de Buenos Aires cuando estaban llenas de veraneantes.

El fenómeno se produjo en horas de la tarde, cuando una serie de enormes olas impactó por sorpresa en populares balnearios como Mar del Plata, Mar Chiquita y Santa Clara del Mar, localizados a más de 300 kilómetros al sur de la capital argentina, sobre la Costa Atlántica.

Imágenes compartidas por los usuarios en las redes sociales muestran el momento en que la inmensa pared de agua golpeó una de las tranquilas playas de Santa Clara del Mar, avanzando sobre la arena y arrastrando a los bañistas, lo que generó pánico entre los centenares de veraneantes que buscaban disfrutar del mar en una calurosa jornada del verano austral.

El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, informó en declaraciones a medio locales del fallecimiento de un hombre y las lesiones leves sufridas por una treintena de personas a causa del “mini tsunami”. Una persona fue ingresada además al hospital tras sufrir un infarto.

El varón fallecido "fue empujado por el agua y golpeó contra las rocas”, detalló García.

Agregó que las playas del municipio de Mar Chiquita y otras cercanas fueron evacuadas de forma preventiva. De momento, agregó, no hay una causa confirmada que explique el fenómeno. “Es un evento totalmente imprevisible”, aseveró.

En la vecina ciudad de Mar del Plata también se registraron olas inusualmente grandes, por lo que las autoridades activaron una alerta preventiva en la zona costera afectada, mientras continúan evaluando los daños ocasionados y monitoreando las condiciones del mar.

Aunque se investigan las posibles causas del siniestro, meteorólogos han apuntado que podría tratarse de un posible “meteotsunami”, un fenómeno poco frecuente asociado a cambios bruscos en las condiciones meteorológicas que pueden generar olas repentinas.

Maximiliano Prenski, un guardavidas que participó del operativo de rescate en la zona del Torreón del Monje —uno de los íconos balnearios de Mar del Plata— relató a medios locales que fue una situación inédita que generó pánico entre los veraneantes.

“El mar volvió a retirarse, se armó un remolino, todo se puso oscuro. Nunca habíamos visto algo así acá”, dijo Prenski, quien logró sacar a “cinco o seis personas” del agua después de que el mar se retrajera y las primeras olas golpearan. "Fue un fenómeno superextraño”.

FUENTE: AP

