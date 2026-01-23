Gran tormenta invernal amenaza con hielo, nieve y frío a más de la mitad de EEUU

Varias personas caminan por una playa cubierta de hielo en la orilla del lago Michigan, el viernes 23 de enero de 2026 en Chicago. (AP Foto/Kiichiro Sato) AP

Los meteorólogos advirtieron que los daños, especialmente en las áreas golpeadas por el hielo, podrían rivalizar con los de un huracán. Al menos 177 millones de personas estaban bajo alertas o advertencias de hielo y nieve, mientras que más de 200 millones habían recibido avisos o advertencias de clima frío, las cuales en muchos lugares se superponían.

Maricela Resendiz fue de compras el viernes en Dallas antes de que la tormenta llegara allí. Compró pollo, huevos y algunas pizzas para pasar el fin de semana con su hijo de cinco años y su novio.

“Será una gran tormenta”, dijo, y añadió que sus planes para el fin de semana son “quedarse en casa, simplemente estar fuera del camino”.

El hielo y la nieve podrían comenzar a caer la tarde del viernes en Texas y Oklahoma. Se esperaba que la tormenta se desplazara hacia el sur con lluvia helada y aguanieve, dejando una capa de hielo que rompería ramas de árboles y postes de electricidad.

Luego avanzaría hacia el noreste, dejando caer alrededor de 30 centímetros (un pie) de nieve desde Washington, D.C., hasta Nueva York y Boston, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional. Boston declaró una emergencia por frío durante el fin de semana, y se prevé que la sensación térmica caiga muy por debajo de cero.

El primer factor para la tormenta fue el aire ártico que descendía desde Canadá. Las Escuelas Públicas de Chicago y otras en la zona centro-norte del país cancelaron las clases el viernes. Se prevé que la sensación térmica alcance -40 grados Celsius (-40 grados Fahrenheit), y la congelación podría establecerse en diez minutos, haciendo que sea demasiado peligroso caminar a la escuela o esperar el autobús.

La sensación térmica en Dickinson, Dakota del Norte, fue de -47 °C (-52 °F) el viernes por la mañana. En Bismarck era un poco más cálida cuando Colin Cross limpiaba una unidad vacía del complejo de apartamentos donde trabaja.

“He estado aquí por un tiempo y mi cerebro dejó de funcionar”, dijo Cross, que vestía calzoncillos largos, dos playeras de manga larga, una chaqueta, gorro, guantes y botas.

El hielo, la nieve y la aguanieve comenzarán en las siguientes horas del viernes en lugares como Oklahoma, donde los trabajadores del Departamento de Transporte trataron previamente las carreteras con salmuera. La Patrulla de Caminos canceló los días libres para los patrulleros y se asoció con la Guardia Nacional para enviar equipos de ayuda a los conductores varados.

Texas también se preparaba. Las bajas temperaturas provocaron el cierre de las escuelas de Houston el viernes, con un día de aprendizaje en línea para los estudiantes de escuelas públicas. Las compañías de servicios públicos convocaron a miles de empleados para ayudar a mantener el servicio eléctrico.

“Todos están en acción”, publicó en línea el alcalde de Houston, John Whitmire. “Esperamos lo mejor, pero estamos preparados para lo peor”.

El hielo podría derribar líneas eléctricas

Más de 1.000 vuelos se retrasaron o cancelaron en todo el país el viernes antes de la tormenta, incluso en aeropuertos de Dallas, Atlanta y Oklahoma, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, que enumeró más de 1.400 cancelaciones para el sábado.

Una vez que el hielo y la nieve terminen, el aire frío del norte se dirigirá hacia el sur y el este. El descongelamiento tomará un tiempo, una perspectiva especialmente peligrosa en lugares donde el hielo y la nieve pesan sobre las ramas de los árboles y las líneas eléctricas y provocan cortes de electricidad que podrían durar varios días.

El hielo puede agregar decenas de kilos (libras) a las líneas eléctricas y las ramas y hacerlas más susceptibles a romperse, especialmente en clima ventoso.

La mayoría de los hogares de al menos 11 estados del sur, desde Texas hasta Virginia, tienen calefacción eléctrica, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Hace cinco años, una severa ola de frío derribó gran parte de la red eléctrica en Texas, dejando a millones de personas sin electricidad durante días y provocando cientos de muertes. El gobernador Greg Abbott dijo el jueves que eso no volverá a suceder.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo a sus residentes que esperen la mayor cantidad de nieve en años.

“Se avecina un evento meteorológico muy, muy peligroso”, dijo, señalando la posibilidad de hipotermia y congelación.

La gente se resguarda

En Atlanta, Eliacar Diego buscaba un lugar cálido tras dormir bajo un Puente para resguardarse de la lluvia. Las noticias sobre la tormenta no habían llegado a muchas de las personas sin hogar que estaban con él. Planeaba encontrar uno de los centros de Abrigo que la ciudad abre durante el clima frío.

“Solo tengo que aguantar este fin de semana”, señaló.

Las tiendas de comestibles de todo el sur se quedaban sin mercancías. Holly Lawson fue de compras la mañana del viernes y adquirió agua embotellada en caso de que sus tuberías se congelen, así como carne y queso para sándwiches por si se corta la electricidad.

“Si no lo usamos, esto irá a las bolsas de bocadillos para deportes el próximo fin de semana” para su hijo de diez años que juega baloncesto, dijo.

Megnien informó desde Atlanta y Collins desde Columbia, Carolina del Sur. Periodistas de The Associated Press de todo el país contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP