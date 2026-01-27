americateve

Gran noche de Sarr ayuda a Wizards a romper racha de 9 derrotas, al imponerse 115-111 sobre Blazers

WASHINGTON (AP) — Alex Sarr totalizó 29 puntos, 12 rebotes y seis tapas por los Wizards de Washington, quienes cortaron una racha de nueve derrotas consecutivas al imponerse el martes 115-111 sobre los Trail Blazers de Portland.

Alex Sarr, pívot de los Wizards de Washington, lucha por un rebote ante Shaedon Sharpe, de los Trail Blazers de Portland, el martes 27 de enero de 2026 (AP Foto/John McDonnell)
Fue la primera victoria en casa de Washington sobre Portland desde el 16 de enero de 2017.

Los Wizards ganaban por 112-106 cuando Shaedon Sharpe redujo la ventaja a la mitad con un triple. Después de que Bub Carrington hizo un disparo que ni siquiera tocó el aro por Washington, la clavada de Sharpe con 20,5 segundos restantes redujo la ventaja a un tanto.

Kyshawn George encestó uno de dos tiros libres con 15,5 segundos por jugar, poniendo a los Wizards arriba 113-111. Después de un tiempo muerto, el disparo en suspensión de Sharpe resultó errado, y los tiros libres de Khris Middleton hicieron que la ventaja fuera de cuatro puntos.

Sharpe anotó 31 puntos por los Blazers, quienes cayeron a pesar de una ventaja de 69-46 en rebotes. Atinaron unicamente 13 de 23 tiros libres.

Sarr, de 2,16 metros, logró su mayor cifra con 29 tiros de campo, de los que atinó 11.

