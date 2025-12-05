americateve

Gran noche de los suplentes ayuda a los 76ers a vencer 116-101 a los Bucks

MILWAUKEE (AP) — Quentin Grimes anotó 22 puntos para liderar una actuación productiva desde el banquillo de Filadelfia, y los 76ers vencieron el viernes 116-101 a los Bucks de Milwaukee.

Adem Bona de los 76ers de Filadelfia clava el balón sobre Gary Trent Jr. de los Bucks de Milwaukee en el encuentro del viernes 5 de diciembre del 2025. (AP Foto/Aaron Gash)
Paul George añadió 20 unidades y Jabari Walker logró un máximo de temporada de 18 desde el banquillo, y los 76ers ganaron por segunda noche consecutiva tras vencer el jueves 99-98 a los Warriors de Golden State.

Los suplentes de Filadelfia anotaron 61 puntos para compensar el hecho de que Milwaukee limitó a Tyrese Maxey a un mínimo de temporada de 12 tantos.

Ninguno de los equipos tuvo a su exMVPs en la cancha.

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee estuvo fuera tras sufrir una distensión en la pantorrilla derecha en los primeros minutos de una victoria 113-109 sobre Detroit el miércoles. Y los 76ers decidieron darle descanso a Joel Embiid en la segunda noche de juegos en días seguidos.

El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, dijo antes del partido del viernes que anticipa que Antetokounmpo se pierda unas cuatro semanas.

AJ Green de Milwaukee salió con un hombro magullado en el segundo cuarto.

