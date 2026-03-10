Gran incendio estalla en barcaza de chatarra en la bahía de Delaware

Compartir en:









El incendio en la barcaza en la Bahía de Delaware, cerca de New Castle, el 10 de marzo del 2026. (WPVI via AP) AP

La barcaza parecía estar inmóvil mientras embarcaciones a ambos lados disparaban cañones de agua contra los montones de metal en llamas. Densas columnas de humo se elevaban desde varios focos que ardían en la embarcación.

No estaba claro si el incendio de la mañana dejó heridos o si el tráfico marítimo en la bahía se vio afectado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP