Gran Bretaña publicará archivos sobre nombramiento de diplomático que conoció a Epstein

Los legisladores han obligado al gobierno del primer ministro Keir Starmer a divulgar miles de archivos sobre la decisión de designar a Mandelson para el puesto pese a una antigua amistad con el delincuente sexual condenado.

El gobierno ha indicado que los archivos mostrarán que Mandelson engañó a funcionarios sobre el alcance de la relación. Pero Starmer enfrenta una tormenta política por su decisión de darle el cargo en Washington.

Mandelson, de 72 años, exministro del gabinete, embajador y figura veterana del gobernante Partido Laborista, fue arrestado el 23 de febrero en su casa de Londres, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Ha sido puesto en libertad sin condiciones de fianza mientras continúa la investigación policial.

Anteriormente negó haber cometido irregularidades y no ha sido acusado formalmente. No enfrenta señalamientos de conducta sexual indebida.

El ministro del gabinete Darren Jones señaló que el “primer lote de documentos” se publicará el miércoles por la tarde.

Los documentos se publican por tandas tras una revisión del Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento. La policía ha pedido al gobierno no divulgar archivos que pudieran comprometer su investigación penal sobre Mandelson.

“Los documentos que se publicarán hoy más tarde al Parlamento proporcionarán plena transparencia sobre el proceso de nombramientos, salvo un documento que la Policía Metropolitana ha retenido debido a una investigación penal en curso”, Jones declaró a la cadena ITV.

Starmer destituyó a Mandelson en septiembre después de que los documentos mostraran que había mantenido contacto con Epstein tras la condena del financiero en 2008 por delitos sexuales que involucraban a una menor.

Más detalles sobre los vínculos de Mandelson con Epstein, revelados en un enorme conjunto de archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero, llevaron a opositores e incluso a algunos miembros del Partido Laborista de Starmer a pedir la renuncia del primer ministro. Starmer superó el peligro inmediato, pero su posición sigue siendo frágil, aunque nunca conoció a Epstein y no está implicado en sus crímenes.

Starmer se ha disculpado con las víctimas de Epstein y dijo que lamentaba “haber creído las mentiras de Mandelson”.

Los archivos de Epstein sugieren que Mandelson envió información sensible para los mercados al delincuente sexual condenado cuando era secretario de Negocios del gobierno del Reino Unido tras la crisis financiera de 2008.

Eso incluye un informe interno del gobierno que analizaba formas en que el Reino Unido podría recaudar dinero, incluso mediante la venta de activos estatales. Mandelson también parece haberle dicho a Epstein que presionaría a otros miembros del gobierno para reducir un impuesto sobre las bonificaciones de los banqueros.

Mandelson también enfrenta una investigación separada de la oficina antifraude de la Unión Europea por el tiempo que pasó como representante comercial del bloque.

