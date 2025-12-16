Gran Bretaña lanza investigación sobre interferencia extranjera en política

Nathan Gill, exlíder de Reform UK en Gales, llega al Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, comúnmente conocido como Old Bailey, en Londres, el viernes 21 de noviembre de 2025. (James Manning/PA vía AP) AP

Nathan Gill fue sentenciado el mes pasado a más de 10 años de prisión por hacer declaraciones de apoyo a Rusia a cambio de dinero.

Gill ocupó un escaño en la legislatura de la Unión Europea para dos partidos de extrema derecha liderados por Nigel Farage, UKIP y el Partido del Brexit. Tras la salida de Gran Bretaña de la UE en 2020, se convirtió en el líder en Gales del partido actual de Farage, Reform UK. Ya no es miembro del partido.

Steve Reed, secretario de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, quien es responsable de las elecciones, afirmó que la conducta de Gill "es una mancha sobre nuestra democracia. La revisión independiente trabajará para eliminar esa mancha."

Reed indicó que la revisión será liderada por el ex alto funcionario Philip Rycroft. Examinará las leyes de financiamiento político, las reglas que rigen los partidos políticos y si existen suficientes salvaguardias contra el dinero ilícito, incluyendo las donaciones en criptomonedas.

Reed expresó que se investigarán "todas las posibles fuentes de interferencia financiera extranjera maligna," incluyendo a China. Rycroft debe presentar su informe para finales de marzo.

No se investigarán las afirmaciones de interferencia extranjera en el referéndum de 2016 sobre la membresía de Gran Bretaña en la UE, una afirmación hecha por algunos opositores al Brexit.

Funcionarios del gobierno británico y de inteligencia han advertido que la democracia británica es vulnerable a la manipulación.

En noviembre, el servicio de seguridad MI5 advirtió a los legisladores que espías chinos estaban activamente tratando de reclutarlos a través de cazatalentos o empresas de fachada. El director general de MI5, Ken McCallum, señaló que Beijing estaba detrás de "esfuerzos para interferir de manera encubierta en la vida pública del Reino Unido".

