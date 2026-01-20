americateve

Gran Bretaña considera prohibirle a los adolescentes usar redes sociales

LONDRES (AP) — El gobierno británico afirma que considerará prohibir a los adolescentes jóvenes el uso de las redes sociales mientras endurece las leyes diseñadas para proteger a los niños de contenido dañino y del tiempo excesivo frente a la pantalla.

El primer ministro británico Keir Starmer habla a la prensa en Londres el 19 de enero del 2026. (Jordan Pettitt/Pool Photo via AP)
El primer ministro británico Keir Starmer habla a la prensa en Londres el 19 de enero del 2026. (Jordan Pettitt/Pool Photo via AP)

El gobierno anunció que consultará con padres, jóvenes y otras partes interesadas sobre el uso seguro de la tecnología en medio de la creciente preocupación de que los niños están siendo perjudicados por la exposición a contenido no regulado en las redes sociales.

"Como he dejado claro, ninguna opción está descartada, incluyendo examinar a qué edad los niños deberían poder acceder a las redes sociales y si necesitamos restricciones en cosas como características adictivas como el scrolling incesante o los streams en las aplicaciones", escribió el primer ministro Keir Starmer en Substack.

Como parte de su investigación, los ministros del gobierno viajarán a Australia para aprender sobre la reciente medida del país que exige a las principales aplicaciones de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y X que prohíban a los niños menores de 16 años en sus plataformas.

Más de 60 legisladores del Partido Laborista de Starmer escribieron al primer ministro a principios de esta semana instando al gobierno a introducir una prohibición al estilo australiano.

"Los gobiernos sucesivos han hecho muy poco para proteger a los jóvenes de las consecuencias de las plataformas de redes sociales adictivas y no reguladas", escribieron. "Instamos al gobierno a mostrar liderazgo en este tema introduciendo una edad mínima de 16 años para acceder a las redes sociales".

El gobierno indicó el martes que responderá a la consulta pública sobre seguridad en línea para este verano.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

