La lista completa de los candidatos a los premios Grammy 2021: Beyoncé es la mujer con más nominaciones de la historia

La misma Academia dio a conocer las ternas de las diferentes categorías y cuyos ganadores se conocerán en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 31 de enero en Los Ángeles.

Los nominados son:

Álbum del año

“Chilombo” - Jhené Aiko

“Black Pumas (Deluxe Edition)” - Black Pumas

“Everyday Life” - Coldplay

“Djesse Vol. 3” - Jacob Collier

“Women In Music Pt. III” - HAIM

“Future Nostalgia” - Dua Lipa

“Hollywood’s Bleeding” - Post Malone

“Folklore” - Taylor Swift

Grabación del año

“Black Parade” - Beyoncé

“Colors” - Black Pumas

“Rockstar” - DaBaby con Roddy Ricch

“Say So” - Doja Cat

“Everything I Wanted” - Billie Eilish

“Don’t Start Now” - Dua Lipa

“Circles”, Post Malone

“Savage” - Megan Thee Stallion con Beyoncé

Canción del año (premio a los compositores)

“Black Parade” - Beyoncé, Jay-Z, Derek Dixie, Denisia Andrews, Stephen Bray, Brittany Coney, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk y Rickie “Caso” Tice

“The Box” - Roddy Ricch y Samuel Gloade

“Cardigan” - Taylor Swift y Aaron Dessner

“Circles” - Post Malone, Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk y Billy Walsh

“Don’t Start Now” - Dua Lipa, Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick y Emily Warren

“Everything I Wanted” - Billie Eilish y Finneas; “I Can’t Breathe”, H.E.R., Dernst Emile II y Tiara Thomas

“If the World Was Ending” - Julia Michaels y JP Saxe.

Mejor artista nuevo

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika, Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion.

Mejor interpretación pop solista

“Yummy” - Justin Bieber

“Say So” - Doja Cat

“Everything I Wanted” - Billie Eilish

“Don’t Start Now” - Dua Lipa

“Watermelon Sugar” - Harry Styles

“Cardigan” - Taylor Swift

Mejor interpretación pop dúo/grupo

“UN DIA (ONE DAY)” - J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy

“Intentions” - Justin Bieber con Quavo

“Dynamite” - BTS

“Rain on Me” - Lady Gaga con Ariana Grande

“Exile” - Taylor Swift con Bon Iver

Mejor álbum pop vocal

“Changes” - Justin Bieber

“Chromatica” - Lady Gaga

“Future Nostalgia” - Dua Lipa

Fine Line” - Harry Styles

“Folklore” - Taylor Swift.

Mejor álbum pop tradicional

“Blue Umbrella” - Burt Bacharach y Daniel Tashian

“True Love: A Celebration of Cole Porter” - Harry Connick, Jr.

“American Standard” - James Taylor

“Unfollow the Rules” - Rufus Wainwright “Judy” - Renée Zellweger

Mejor álbum dance/electrónico

“Kick I”, Arca

“Planet’s Mad” - Baauer

“Energy” - Disclosure

“Bubba” - Kaytranada

“Good Faith” - Madeon

Mejor álbum de rock

“A Hero’s Death”, Fontaines D.C.; “Kiwanuka”, Michael Kiwanuka; “Daylight”, Grace Potter; “Sound & Fury”, Sturgill Simpson; “The New Abnormal”, the Strokes.

Mejor álbum de música alternativa

“Fetch the Bolt Cutters”, Fiona Apple; “Hyperspace”, Beck; “Punisher”, Phoebe Bridgers; “Jaime”, Brittany Howard; “The Slow Rush”, Tame Impala.

Mejor álbum de R&B progresesivo

“Chilombo”, Jhené Aiko; “Ungodly Hour”, Chloe x Halle; “Free Nationals”, Free Nationals; “F--- Yo Feelings”, Robert Glasper; “It Is What It Is”, Thundercat.

Mejor álbum de R&B

“Happy 2 Be Here”, Ant Clemons; “Take Time”, Giveon; “To Feel Loved”, Luke James; “Bigger Love”, John Legend; “All Rise”, Gregory Porter.

Mejor álbum de rap

“Black Habits”, D Smoke; “Alfredo”, Freddie Gibbs and The Alchemist; “A Written Testimony”, Jay Electronica; “King’s Disease”, Nas; “The Allegory”, Royce Da 5′9″.

Mejor álbum country

“Lady Like”, Ingrid Andress; “Your Life Is a Record”, Brandy Clark; “Wildcard”, Miranda Lambert; “Nightfall”, Little Big Town; “Never Will”, Ashley McBryde.

Mejor álbum de jazz vocal

“ONA”, Thana Alexa; “Secrets Are the Best Stories”, Kurt Elling con Danilo Pérez; “Modern Ancestors”, Carmen Lundy; “Holy Room: Live at Alte Oper”, Somi con Frankfurt Radio Big Band; “What’s the Hurry”, Kenny Washington.

Mejor álbum de jazz instrumental

“On the Tender Spot of Every Calloused Moment”, Ambrose Akinmusire; “Waiting Game”, Terri Lyne Carrington y Social Science; “Happening: Live at the Village Vanguard”, Gerald Clayton; “Trilogy 2”, Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade; “RoundAgain”, Redman Mehldau McBride Blade.

Mejor álbum de jazz latino

“Tradiciones”, Afro-Peruvian Jazz Orchestra; “Four Questions”, Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra; “City of Dreams”, Chico Pinheiro; “Viento y tiempo - Live at Blue Note Tokyo”, Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola; “Trane’s Delight”, Poncho Sánchez.

Mejor álbum góspel

“2econd Wind: Ready”, Anthony Brown & group therAPy; “My Tribute”, Myron Butler; “Choirmaster”, Ricky Dillard; “Gospel According to PJ”, PJ Morton; “Kierra”, Kierra Sheard.

Mejor álbum de música cristiana

“Run to the Father”, Cody Carnes; “All of My Best Friends”, Hillsong Young & Free; “Holy Water”, We the Kingdom; “Citizen of Heaven”, Tauren Wells; “Jesus Is King”, Kanye West.

Mejor álbum pop o urbano latino

“YHLQMDLG”, Bad Bunny; “Por primera vez”, Camilo; “Mesa para dos”, Kany García; “Pausa”, Ricky Martin; “3:33”, Debi Nova.

Mejor álbum de rock o alternativo latino

“Aura”, Bajofondo; “Monstruo”, Cami; “Sobrevolando”, Cultura Profética; “La conquista del espacio”, Fito Páez; “Miss Colombia”, Lido Pimienta.

Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana)

“Hecho en México”, Alejandro Fernández; “La serenata”, Lupita Infante; “Un canto por México, Vol. 1”, Natalia Lafourcade; “Bailando sones y huapangos con Mariachi Sol de México de José Hernández”, Mariachi Sol de México de José Hernández; “Ayayay!”, Christian Nodal.

Mejor álbum latino tropical

“Mi tumbao”, José Alberto “El Ruiseñor”; “Infinito”, Edwin Bonilla; “Sigo cantando al amor (Deluxe)”, Jorge Celedón & Sergio Luis; “4.40”, Grupo Niche; “Memorias de Navidad”, Víctor Manuelle.

Mejor álbum de reggae

“Upside Down 2020”, Buju Banton; “Higher Place”, Skip Marley; “It All Comes Back to Love”, Maxi Priest; “Got to Be Tough”, Toots and the Maytals; “One World”, The Wailers.

Mejor álbum hablado

“Acid for the Children: A Memoir”, Flea; “Alex Trebek — The Answer Is...”, Ken Jennings; “Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth”, Rachel Maddow; “Catch and Kill”, Ronan Farrow; “Charlotte’s Web (E.B. White)”, Meryl Streep (y todo el elenco).

Mejor álbum de comedia

“Black Mitzvah”, Tiffany Haddish; “I Love Everything”, Patton Oswalt; “The Pale Tourist”, Jim Gaffigan; “Paper Tiger”, Bill Burr; “23 Hours to Kill”, Jerry Seinfeld.

Mejor banda sonora compilada para medios visuales

“A Beautiful Day in the Neighborhood”, “Bill & Ted Face the Music”, “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”, “Frozen 2”, “Jojo Rabbit”.

Mejor banda sonora compuesta para medios visuales

“Ad Astra”, Max Richter; “Becoming”, Kamasi Washington; “Joker”, Hildur Guðnadóttir; “1917”, Thomas Newman; “Star Wars: The Rise of Skywalker”, John Williams.

Productor del año, no clásico

Jack Antonoff, Dan Auerbach, Dave Cobb, Flying Lotus, Andrew Watt.

Mejor video musical

“Brown Skin Girl”, Beyoncé; “Life Is Good”, Future con Drake; “Lockdown”, Anderson .Paak; “Adore You”, Harry Styles; “Goliath”, Woodkid.

Mejor video musical versión larga

“Beastie Boys Story”, Beastie Boys; “Black Is King”, Beyoncé; “We Are Freestyle Love Supreme”, Freestyle Love Supreme (inclyendo a Lin-Manuel Miranda); “Linda Ronstadt: The Sound of My Voice”, Linda Ronstadt; “That Little Ol’ Band from Texas”