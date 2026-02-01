americateve

Grammy 2026: Mira las mejores fotos de moda y actuaciones en vivo

LOS ANGELES (AP) — La realeza de la música se reunió para la 68.ª edición de los Premios Grammy el domingo en Los Ángeles.

Lady Gaga interpreta Abracadabra durante la 68.ª edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)
Lady Gaga interpreta "Abracadabra" durante la 68.ª edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

Kendrick Lamar se convirtió en el rapero más condecorado de la historia de los Grammy. Bad Bunny, Lady Gaga y Billie Eilish también fueron galardonados. Justin Bieber, Rosé y Bruno Mars se presentaron en vivo.

___

Esta es una galería curada por editores de foto de AP.

FUENTE: AP

