Grammy 2026: Mira las mejores fotos de moda y actuaciones en vivo

LOS ANGELES (AP) — La realeza de la música se reunió para la 68.ª edición de los Premios Grammy el domingo en Los Ángeles.
Kendrick Lamar se convirtió en el rapero más condecorado de la historia de los Grammy. Bad Bunny, Lady Gaga y Billie Eilish también fueron galardonados. Justin Bieber, Rosé y Bruno Mars se presentaron en vivo.
