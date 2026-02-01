Grammy 2026: Mira las mejores fotos de moda y actuaciones en vivo

Lady Gaga interpreta "Abracadabra" durante la 68.ª edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

Kendrick Lamar se convirtió en el rapero más condecorado de la historia de los Grammy. Bad Bunny, Lady Gaga y Billie Eilish también fueron galardonados. Justin Bieber, Rosé y Bruno Mars se presentaron en vivo.