americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Graham Ashcraft de los Rojos y Edwin Uceta de los Rays ganan casos de arbitraje

SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Los lanzadores Graham Ashcraft y el dominicano Edwin Uceta ganaron sus casos de arbitraje salarial el viernes, mejorando a los jugadores a un récord de 5-0 este año.

Graham Ashcraft (23), de los Rojos de Cincinnati, celebra tras el último out de la parte alta de la octava entrada de un juego de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh, el martes 23 de septiembre de 2025, en Cincinnati. (AP Photo/Kareem Elgazzar, archivo)
Graham Ashcraft (23), de los Rojos de Cincinnati, celebra tras el último out de la parte alta de la octava entrada de un juego de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh, el martes 23 de septiembre de 2025, en Cincinnati. (AP Photo/Kareem Elgazzar, archivo) AP

Ashcraft recibió 1,75 millones en lugar de la oferta de 1,25 millones de los Rojos de Cincinnati en un caso escuchado el jueves por Keith Greenberg, Howard Edelman y Rob Herman.

Uceta recibirá 1,525,000 millones en lugar de la propuesta de 1,2 millones de los Rays de Tampa Bay. Ese caso fue escuchado el 29 de enero por Janice Johnston, Alan Ponak y Melinda Gordon, y la decisión se mantuvo sellada hasta el viernes para no afectar la audiencia de Ashcraft.

Ashcraft, un lanzador derecho que cumplirá 28 años la próxima semana, tuvo un récord de 8-5 con una efectividad de 3.99 en 62 apariciones como relevista el año pasado, ponchando a 64 y otorgando 25 bases por bolas en 65 1/3 entradas. Tenía un salario de 780,000 dólares y era elegible para arbitraje por primera vez.

Ashcraft tiene un récord de 25-25 con una efectividad de 4.76 en cuatro temporadas en las Grandes Ligas.

Uceta también era elegible para arbitraje por primera vez después de lograr un récord de 10-3 con una efectividad de 3.79 en 70 apariciones como relevista el año pasado, cuando tenía un salario de 815,000. Era un llamado Super Two, elegible porque tiene dos años y 150 días de servicio en las grandes ligas, diez días por encima del límite para la clase de arbitraje de este año.

El dos veces ganador del Premio Cy Young, Tarik Skubal, ganó su caso el jueves cuando se le otorgaron 32 millones, un récord en arbitraje, en lugar de la oferta de 19 millones de los Tigres de Detroit.

En otras decisiones, al lanzador derecho Kyle Bradish se le otorgaron 3,55 millones en lugar de la oferta de 2,875,000 de los Orioles de Baltimore, y el receptor Yainer Díaz recibió 4,5 millones en lugar de la propuesta de 3 millones de los Astros de Houston.

Dos casos han sido argumentados con decisiones retenidas hasta la próxima semana: el lanzador zurdo de Toronto Eric Lauer (5,75 millones vs. 4,4 millones) y el lanzador zurdo de Atlanta Dylan Lee (2,2 millones vs. 2 millones).

Seis jugadores permanecen programados para audiencias, que se llevarán a cabo hasta el 13 de febrero: el lanzador zurdo de Baltimore Keegan Akin (3,375,000 vs. 2,975,000), el lanzador zurdo de Kansas City Kris Bubic (6,15 millones vs. 5,15 millones), el receptor venezolano de Milwaukee Willson Contreras (9,9 millones vs. 8,55 millones), el lanzador zurdo de los Angelinos de Los Ángeles Reid Detmers (2,925,000 vs. 2,625,000), el lanzador derecho de Miami Calvin Faucher (2,05 millones vs. 1,8 millones) y el receptor de los Rojos Tyler Stephenson (6,8 millones vs. 6,55 millones).

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Minorkys Hoyos Ruiz enciende carbón para cocinar la cena el martes 3 de febrero de 2026, durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter