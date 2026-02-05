americateve

Gotterup logra 63 golpes y Scheffler sufre en la 1ra ronda del Abierto de Phoenix

SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Chris Gotterup parece haber descifrado el campo TPC Scottsdale y se ha dado la oportunidad de finalmente presenciar el espectáculo del sábado en el Abierto de Phoenix.

Chris Gotterup efectúa su tiro de salida al hoyo 16 en la primera ronda del Abierto de Phoenix, el jueves 5 de febrero de 2026 en Scottsdale, Arizona (AP Foto/Ross D. Franklin)
Scottie Scheffler, número uno del mundo, necesitará un marcador bajo en su próximo recorrido si quiere llegar al fin de semana.

Gotterup firmó una tarjeta de 63 golpes, 8 bajo par sin incurrir en bogeys, para tomar una ventaja de dos impactos el jueves en la primera ronda del certamen en un día poco común en el que Scheffler tuvo dificultades.

"No sé si el campo ha cambiado en absoluto", dijo Gotterup. "Simplemente siento que he estado definiendo mejor y manejando mejor mi juego. Estábamos volando de regreso desde la TGL (liga de golf) y pensé, ‘necesito ver el sábado aquí esta semana’".

Gotterup tendrá su oportunidad después de un día cálido, incluso para el desierto, que produjo algunos drives largos y puntuaciones bajas.

El inglés Matt Fitzpatrick igualó el récord de los últimos nueve hoyos con un 29 para disparar un 65. Sam Stevens estuvo entre un grupo de cuatro jugadores con 66, y 26 jugadores dispararon 68 o mejor antes de que el juego se suspendiera al caer la noche.

Scheffler no estuvo entre los que lograron puntuaciones destacadas. El cuatro veces jugador del año falló dos chips que rodaron de regreso a sus pies durante un recorrido de 73 golpes, dos sobre par, que puso en peligro su racha de 65 cortes.

Brooks Koepka también tuvo dificultades. El cinco veces campeón de majors logró sólo un birdie en un 75. Disputa su segundo torneo desde que fue readmitido por la Gira de la PGA.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

