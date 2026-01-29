americateve

Goretzka: Trump nos hace sentir "no solo alemanes, sino también europeos"

MÚNICH (AP) — El centrocampista alemán Leon Goretzka afirmó que el presidente estadounidense Donald Trump "ha logrado que nos sintamos no solo alemanes, sino también europeos".

Leon Goretzka, volante del Bayern Múnich, previo a un entrenamiento de cara al partido contra PSV Eindhoven en la Liga de Campeones, el martes 27 de enero de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader)
Goretzka, quien juega para el Bayern Múnich, habló sobre la Copa del Mundo que será organizada por Estados Unidos, Canadá y México, y sugirió que Alemania y otros equipos europeos serán los favoritos.

"Otros nos han alcanzado, pero en el deporte más importante del mundo todavía estamos por delante de todos los continentes", expresó Goretzka en una entrevista con el periódico Die Zeit publicada el miércoles. “Lejos de quedarnos atrás, Europa mostrará a todos lo que es en la cancha”.

En Europa, la cuenta regresiva para el torneo del 11 de junio al 19 de julio ha generado llamados de un boicot. Oke Göttlich, el presidente del club de la Bundesliga St. Pauli y uno de los 10 vicepresidentes de la federación alemana, dijo la semana pasada que había llegado el momento de "considerar y discutir seriamente esto".

El ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, también se pronunció a favor de un boicot el lunes.

"Soy consciente de los debates políticos", manifestó Goretzka. "Aun así, espero que sea un gran torneo. El fútbol crecerá allí y convencerá a muchas personas de que es un deporte fantástico".

Alemania enfrentará a Costa de Marfil, Curazao y Ecuador en el Grupo E del Mundial.

