Google ofrece a usuarios opción de usar IA en email y fotos para respuestas más personalizadas

Un cartel de Google en una conferencia tecnológica en París, el 9 de febrero del 2025. (AP foto/Thibault Camus) AP

La nueva opción que se lanzó el jueves dará a millones de personas la opción de activar una herramienta recientemente introducida llamada “Personal Intelligence” (“Inteligencia Personal”) dentro del modo de IA que está disponible en el motor de búsqueda de Google desde el año pasado. La tecnología se ofrecerá primero en Estados Unidos a los suscriptores de Google AI Pro y Ultra, así como una opción dentro de su división experimental Labs para cualquier persona con una cuenta personal de Google.

Si se activa, la nueva herramienta conectará el Modo IA de Google con Gmail y la app Fotos para que la tecnología pueda aprender más sobre la vida de cada usuario y ofrecer respuestas más relevantes adaptadas a los gustos personales.

Por ejemplo, alguien podría pedir sugerencias para una escapada de fin de semana y recibir una recomendación rápida basada en viajes y experiencias pasadas. O, cuando esté en modo IA, el motor de búsqueda podría conocer automáticamente los restaurantes favoritos de una persona o reconocer estilos de ropa preferidos al revisar fotos antiguas almacenadas en Google Fotos.

“Inteligencia Personal transforma a Buscar en una experiencia que se siente única para ti al conectar los puntos entre tus apps de Google”, escribió en un blog Robby Stein, vicepresidente de Google Search. Stein también advirtió que Inteligencia Personal no siempre ofrecerá las mejores respuestas, un inconveniente que, según él, los usuarios pueden ayudar a corregir al informar al modo IA con palabras o el símbolo del pulgar hacia abajo.

Activar la opción requerirá que los usuarios confíen en que el motor de búsqueda de Google protegerá los detalles de su vida. Pero millones de personas han hecho eso implícitamente durante décadas al ingresar consultas a veces íntimas en el motor de búsqueda o compartir información personal dentro de Gmail y la app Fotos.

Llevar Inteligencia Personal a la búsqueda de Google es la señal más reciente de las ambiciones de la compañía de hacer que su arsenal de servicios digitales sea aún más poderoso tras el lanzamiento de la versión más reciente de su servicio de inteligencia artificial, Gemini 3i, que salió en noviembre.

A principios de este mes, Google dio sus primeros pasos hacia la transformación de Gmail en un asistente personal impulsado por IA y ahora está teniendo la oportunidad de desempeñar un papel más importante en un motor de búsqueda que sigue siendo la base de su imperio en internet.

Los tentáculos de Gemini incluso se extenderán a los iPhone, iPad y Mac después de que Apple decidió la semana pasada asociarse con Google para llevar más herramientas de IA a esos productos. La asociación se centrará en un esfuerzo largamente retrasado para convertir al a menudo torpe asistente digital de Apple, Siri, en un ayudante más conversacional y versátil.

Aunque en 2024 un juez estadounidense declaró que el motor de búsqueda de Google era un monopolio ilegal, sigue siendo la principal puerta de entrada a internet mientras intenta defenderse de las amenazas competitivas de motores de respuesta impulsados por IA ofrecidos por innovadores emergentes como ChatGPT y Perplexity.

Los cambios potencialmente revolucionarios de la IA ayudaron a persuadir al juez que calificó a Google como un monopolio a rechazar una propuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos que habría obligado a la compañía a vender su navegador web Chrome para frenar futuros abusos en el mercado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP