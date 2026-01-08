Google añade nuevas funciones de IA a Gmail, convirtiéndolo en un asistente personal

ARCHIVO - El CEO de Alphabet, Sundar Pichai, habla sobre Google DeepMind en un evento Google I/O en Mountain View, California, el miércoles 10 de mayo de 2023. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo) AP

Las nuevas funciones de IA anunciadas el jueves podrían marcar un momento crucial para Gmail, un servicio que transformó el correo electrónico cuando se introdujo hace casi 22 años. Desde entonces, Gmail ha acumulado más de 3.000 millones de usuarios para volverse casi tan ubicuo como el motor de búsqueda de Google.

Las nuevas opciones de IA de Gmail solo estarán disponibles en inglés dentro de Estados Unidos al principio, pero la compañía promete expandir la tecnología a otros países y otros idiomas a medida que avance el año.

La herramienta más ampliamente disponible será una opción de “Ayúdame a Escribir” diseñada para aprender el estilo de escritura de un usuario, de modo que pueda personalizar correos electrónicos y hacer sugerencias en tiempo real sobre cómo mejorar el mensaje.

Google también está ofreciendo a los suscriptores que pagan por sus servicios Pro y Ultra acceso a tecnología que refleja los Resúmenes de IA que se han integrado en su motor de búsqueda desde 2023. La expansión permitirá a los suscriptores plantear preguntas conversacionales en la barra de búsqueda de Gmail para obtener respuestas instantáneas sobre la información que intentan recuperar de sus bandejas de entrada.

En lo que podría convertirse en otro paso revolucionario, “Bandeja de Entrada de IA” también se está implementando para un subconjunto de “probadores de confianza” en Estados Unidos. Cuando se activa, la función revisará las bandejas de entrada y sugerirá listas de tareas y temas que los usuarios podrían querer explorar.

Toda la nueva tecnología está vinculada al último modelo de IA de Google, Gemini tres, que se lanzó en su motor de búsqueda a finales del año pasado. La actualización, diseñada para convertir la búsqueda de Google en un “socio de pensamiento”, ha sido tan bien recibida que provocó que Sam Altman, CEO de OpenAI, cuya empresa fabrica el popular chatbot ChatGPT, emitiera un “código rojo” tras su lanzamiento.

Sin embargo, introducir más IA en Gmail plantea riesgos potenciales para Google, especialmente si la tecnología funciona mal y presenta información engañosa o redacta correos electrónicos que metan a los usuarios en problemas, aunque las personas pueden revisar los mensajes o desactivar las funciones en cualquier momento.

Permitir que la IA de Google profundice más en las bandejas de entrada para aprender más sobre sus hábitos e intereses también podría plantear problemas de privacidad, un desafío que Gmail enfrentó desde el principio.

Para subsidiar el servicio gratuito, Google incluyó anuncios dirigidos en Gmail que se basaban en la información contenida dentro de las conversaciones electrónicas. Ese giro inicialmente desencadenó una reacción de privacidad entre legisladores y grupos de consumidores, pero el alboroto al final se calmó y nunca disuadió el rápido crecimiento de Gmail como proveedor de correo electrónico. Los rivales eventualmente adoptaron características similares.

A medida que introduce más IA en Gmail, Google promete que ninguno de los contenidos que la tecnología analiza se utilizará para entrenar los modelos que ayudan a mejorar Gemini.

La compañía de Mountain View, California, dice que también ha construido una barrera de “privacidad de ingeniería” para acorralar toda la información dentro de las bandejas de entrada y protegerla de miradas indiscretas.

