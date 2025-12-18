americateve

Goodwin anota tiro libre en último segundo y Suns vencen 99-98 a Warriors

PHOENIX (AP) — Jordan Goodwin encestó el tiro libre decisivo con 0.4 segundos restantes, Devin Booker anotó 23 de sus 25 puntos en la segunda mitad y los Suns de Phoenix escaparon la noche del jueves con una victoria de 99-98 sobre los Warriors de Golden State.

El base de los Warriors de Golden State, Brandin Podziemski, izquierda, choca con el alero de los Suns de Phoenix, Dillon Brooks (3), mientras buscan un balón suelto durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el jueves 18 de diciembre de 2025, en Phoenix. (AP Photo/Ross D. Franklin)
El base de los Warriors de Golden State, Brandin Podziemski, izquierda, choca con el alero de los Suns de Phoenix, Dillon Brooks (3), mientras buscan un balón suelto durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el jueves 18 de diciembre de 2025, en Phoenix. (AP Photo/Ross D. Franklin) AP

Stephen Curry encestó dos tiros libres para empatar a 98 con 21.7 segundos restantes, preparando la última posesión de los Suns. Dillon Brooks falló un tiro de tres puntos, pero Goodwin estaba allí para el rebote y recibió una falta en el intento de segunda oportunidad.

Goodwin falló el primer tiro libre, pero encestó el segundo. Brooks anotó 24 puntos y Collin Gillespie añadió 16.

Los equipos completarán el set de ida y vuelta el sábado en San Francisco.

Butler lideró a los Warriors con 31 puntos. Brandin Podziemski anotó 18 puntos con un ocho de 11 en tiros, y Curry tuvo 15.

Curry lanzó solo tres de 13 desde el campo, incluyendo dos de nueve desde larga distancia. El 11 veces All-Star venía de una actuación de 48 puntos contra los Trail Blazers el domingo.

Los Warriors tuvieron 20 pérdidas de balón.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

