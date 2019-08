"Good Boys” encabeza las taquillas en su estreno

Desde que "The Boss", de Melissa McCarthy, se ubicó en el puesto número uno en abril de 2016, ninguna otra comedia con clasificación para adultos había encabezado las recaudaciones en Estados Unidos y Canadá.

Otros estrenos del fin de semana fueron “The Angry Birds Movie 2", que se estrenó con 10,5 millones de dólares, y "47 Meters Down Uncaged" debutó con 9 millones. "Blinded by the Light", inspirado en Bruce Springsteen, recaudó 4,5 millones.

"Good Boys" le quitó el primer lugar a "Hobbs and Shaw", una cinta surgida a partir de "Fast & Furious”, que bajó al segundo sitio con 14,1 millones en su tercer fin de semana de lanzamiento.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles también se incluyen las cifras internacionales más recientes para esos mismos días.

1. "Good Boys", 21 millones de dólares (2,1 millones a nivel internacional).

2. "Hobbs & Shaw", 14,1 millones (45,7 millones internacional).

3. "The Lion King", 11,9 millones (33,8 millones internacional).

4. "The Angry Birds Movie 2", 10,5 millones (19,4 millones internacional).

5. "Scary Stories to Tell in the Dark", 10,1 millones (4,4 millones internacional).

6. "47 Meters Down: Uncaged", 9 millones.

7. "Dora and the Lost City of Gold", 8,5 millones (6,6 millones internacional).

8. "Once Upon a Time in Hollywood", 7,6 millones (53,7 millones internacional).

9. "Blinded by the Light", 4,5 millones.

10. "Art of Racing in the Rain", 4,4 millones.