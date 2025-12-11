americateve

Golden retrievers, Bad Bunny y otras fotos de la semana en América Latina y el Caribe

Un intento de batir un récord mundial con perros de raza golden retriever en Argentina, suspense electoral en Honduras y celebraciones en honor a la Virgen María en toda América Latina, desde Argentina hasta México.

ARCHIVO - Maximiliano Rivero sostiene a Manola en brazos en un parque del vecindario de Palermo donde se citaron propietarios de perros para establecer el récord mundial de la mayor concentración de golden retrievers, en Buenos Aires, Argentina, el 8 de diciembre de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko, archivo)
ARCHIVO - Maximiliano Rivero sostiene a Manola en brazos en un parque del vecindario de Palermo donde se citaron propietarios de perros para establecer el récord mundial de la mayor concentración de golden retrievers, en Buenos Aires, Argentina, el 8 de diciembre de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko, archivo) AP

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 5 y el 11 de diciembre de 2025.

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Anita Baca en la Ciudad de México.

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

FUENTE: AP

