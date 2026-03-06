americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gol de Valverde ‘in extremis’ le da tres puntos al Real Madrid en visita al Celta

Un tanto de Federico Valverde en el cuarto minuto de descuento salvó la jornada del Real Madrid, que se impuso el viernes 2-1 en su visita a Celta de Vigo y se acercó provisionalmente a un punto del Barcelona, líder de La Liga española.

Federico Valverde celebra tras anotar el segundo gol del Real Madrid en la victoria 2-1 ante Celta en la Liga de España, el viernes 6 de marzo de 2026, en Celta. (AP Foto/Lalo R. Villar)
Federico Valverde celebra tras anotar el segundo gol del Real Madrid en la victoria 2-1 ante Celta en la Liga de España, el viernes 6 de marzo de 2026, en Celta. (AP Foto/Lalo R. Villar) AP

El Madrid buscaba evitar lo que hubiera sido su primera racha de tres derrotas consecutivas desde 2018 y necesitó una gran dosis de suerte para conseguir los tres puntos.

“Queda muchísimo: 33 puntos. Eso a estas alturas, es casi como si no hubiese empezado", consideró un aliviado técnico Álvaro Arbeloa. “Ahora todos se juegan mucho y es una guerra cada partido. Tiene mucho mérito el partido que hemos hecho, por lo duro que es el Celta y el número de bajas (Mbappé, Bellingham, Eder Militao)”.

Los merengues se adelantaron a los 11 minutos, cuando un disparo de Aurélien Tchouaméni apenas dentro del área dejó inmóvil al portero del Celta.

El experimentado delantero del Celta Borja Iglesias empató para el equipo local con su tercer gol en cuatro partidos a los 25 minutos, y su compañero de ataque Iago Aspas tuvo la mala fortuna de ver cómo su remate se estrellaba en un poste a falta de dos minutos, cuando ambos equipos buscaban el tanto de la victoria.

Pero un enorme golpe de suerte en los segundos finales le dio el triunfo al Madrid.

Un disparo del uruguayo Valverde desde fuera del área se desvió de forma fatídica en otro jugador y dejó sin opciones al guardameta Ionut Radu.

“Duele porque fue justo al final”, comentó Iglesias. “Es un poco frustrante”.

El Barcelona juega este sábado contra el Athletic Bilbao. El Madrid tiene 63 puntos, mientras que el Barcelona suma 64.

El Celta se mantiene sexto con 40.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano
ULTIMA HORA

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano

Trump afirma en CNN que el régimen cubano está deseando llegar a un acuerdo con Estados Unidos

Trump afirma en CNN que el régimen cubano "está deseando llegar a un acuerdo" con Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU.

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será "el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU."

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter