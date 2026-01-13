Gol de tiro libre de Griezmann lleva al Atlético de Madrid a cuartos de la Copa del Rey

Compartir en:









Griezmann abrió el marcador a los 61 minutos, encontrando el ángulo superior derecho con un disparo curvado de zurda. Fue el quinto gol en los últimos seis partidos para el Griezmann de 34 años.

El resultado puso fin a una racha de dos derrotas para el Atlético. El equipo de Diego Simeone venía de perder 2-1 ante el Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudí y un empate 1-1 en la Real Sociedad en la liga española.

El Atlético se encuentra en el cuarto lugar a mitad de temporada de la liga española, a 11 puntos del líder Barcelona.

El partido se detuvo por unos minutos cerca del minuto 70 después de que el portero del Deportivo, Germán Parreño, sufriera un corte en la boca tras una colisión con Griezmann. El portero continuó en el juego después de que los médicos del equipo le suturaran los labios en el campo.

El miércoles, el Real Madrid visita al club de segunda división Albacete, mientras que el Barcelona juega contra el Racing —también en la segunda categoría— el jueves.

La ronda de octavos se juega en partidos de eliminación directa.

FUENTE: AP